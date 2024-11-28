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▲全球時尚連鎖品牌優衣庫（UNIQLO）母公司迅銷（Fast Retailing）創辦人柳井正。（圖／美聯社／達志影像）

中國新疆棉花過去被稱為是最好的棉花，然而被揭露是維吾爾族等穆斯林少數民族被強迫勞動生產後，引發了人權疑慮，不少國際企業也紛紛抵制產自新疆的棉花。不過全球時尚連鎖品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）創辦人柳井正當時選擇保持中立，直至近日才首次證實「Uniqlo不使用新疆棉」。根據BBC報導指出，新疆棉花曾以其高品質聞名於世，但在被揭露出涉及維吾爾穆斯林少數民族強迫勞動，其聲譽一落千丈。2022年，美國實施了嚴格的進口規定，限制來自新疆的商品進入美國市場。後續，許多國際品牌將含有新疆棉花的產品下架，卻在中國遭遇強烈反彈，包括H&M、Nike、Burberry、Esprit和Adidas等品牌都遭到抵制。H&M的商品甚至被中國主要電商平台下架。報導指，中國對Uniqlo而言，不僅是主要的消費市場，也是重要的生產基地。當時，做為日本首富的柳井正拒絕證實Uniqlo的產品是否含有新疆棉花，並表示希望在美中之間保持中立。他的決定使Uniqlo在中國這個龐大的零售市場中保持了人氣。柳井正接受英國廣播公司（BBC）專訪，當談到了公司為提高供應鏈透明度而採取措施的時候，柳井正表示，「我們沒有使用來自新疆的棉花。」這是柳井正首次直接回應這個備受爭議的議題。不過柳井正說道「談到我們使用什麼棉花……」接著稍作停頓，才繼續說「實際上，如果我說得更多，這就變得太政治化了，所以我們就到此為止吧。」商業情報公司「戰略風險」（Strategy Risks）執行長費許（Isaac Stone Fish）表示，企業同時面臨來自中國和美國的壓力。他稱，「如今沒有任何一家大型公司可以真正保持政治中立，北京和華盛頓都希望企業選邊站，而在這件事上，東京將繼續向美國靠攏。」儘管Uniqlo在歐美市場積極擴張，不過亞洲仍然是其最大的市場。Uniqlo在中國的門市數量已經超過其本土市場日本。柳井正表示，「中國有14億人，而我們只有900到1000家門市，我認為我們可以將這個數量增加到3000家。」同時，中國仍是Uniqlo最大的製造中心，該公司也在越南、孟加拉、印尼和印度生產服裝。2009年，Uniqlo有8成產品都是中國製造，當時柳井正告訴BBC說，中國製造的成本已經變得太高了，所以公司正把產線轉移到人力成本更低的柬埔寨，才能維持親民價格。柳井正認為，要在其他國家複製中國作為「世界工廠」的成功經驗非常具有挑戰性，因為這需要數年的經驗積累。像優衣庫這樣的零售商也面臨來自超快時尚品牌的激烈競爭，例如中國的Shein和Temu，這些品牌以低價吸引精打細算的消費者。不過柳井正認為「快時尚沒有未來」，「他們沒有經過任何謹慎考量而製造出的這些衣服，你大概只會穿一季，這是在浪費地球資源。」他強調，Uniqlo專注的是「可以穿很多年」的必需衣物。柳井正繼承父業，將原本年銷售額約1億日圓的公司在40年間發展成全球連鎖企業，現在年銷售大約3兆日圓。現年75歲的柳井正表示，他的目標是在退休前，擁有超越擁有Zara的西班牙服飾企業Inditex，稱霸全球時尚零售業。但要實現這一目標，Uniqlo不僅需要在中國，還要在日益關注人權問題的西方市場擴展。此外，若川普重返白宮，並兌現對中國製造商品徵收更高關稅的承諾，柳井正的雄心壯志可能面臨更多障礙。