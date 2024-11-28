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我國總統賴清德即將於本週末啟程訪問南太平洋友邦，並計劃過境美國領土，中國是否藉此進行「聯合利劍—2024C」軍事演習，掀起外界關注。對此，中國國防部在今天的例行記者會先是重申「堅決打掉一切台獨分裂圖謀」，又批評賴清德「謀獨挑釁」但並未明確回應是否會採取軍事行動抗議。中國國防部發言人吳謙在週四（28日）的記者會上，針對賴清德計劃過境夏威夷一事，被問及解放軍是否會採取相應的軍事反制行動時表示，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向『台獨』勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中美關系和台海和平穩定。」他進一步強調，中國人民解放軍肩負著維護國家主權和領土完整的神聖使命，將「堅決打掉一切台獨分裂圖謀，堅決挫敗一切外部勢力干涉。」吳謙批評，「民進黨當局搞『謀獨挑釁』的政治操弄徒勞無功」，並聲稱「中國統一是歷史大勢，任何阻撓都無法改變。」此外，針對台灣向美軍提出總額達150億美元的軍購清單，吳謙再度強調，「在強大的中國人民解放軍面前，任何『倚美謀獨』『以武謀獨』的企圖都是徒勞的，島內民眾對此看得很清楚，民進黨當局如果執迷不悟，最終只能是玩火自焚、自取滅亡。」「民進黨當局甘當『冤大頭』和美國的『提款機』，不顧民意反對，拿台灣老百姓的血汗錢向美國交『保護費』，得到的不會是保護，只會是進一步的壓榨與利用。」外媒報導，中國可能在賴清德出訪期間於台灣周邊舉行軍事演習。《路透社》引述匿名消息稱，解放軍或計劃在未來幾天展開針對台灣的軍事行動，目的是向國際社會發出強烈信號，反對賴清德的過境與外交行程。針對中國可能藉機發動軍事演習，總統府發言人郭雅慧表示，確保台海及印太區域的和平穩定是國際社會的共同利益。她強調：「若中國假借台灣總統出訪為藉口進行軍演，將是對區域和平穩定現狀的公然挑釁。」郭雅慧呼籲北京放棄損人不利己的單邊行為，並回到以規則為基礎的國際秩序。賴清德總統此次「繁榮南島智慧永續」之行，計劃於30日啟程，前往馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國三個南太平洋友邦。此行旨在深化雙邊合作，推動區域繁榮與永續發展。過境美國期間，預計將與僑界代表進行交流。