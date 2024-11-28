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近年來緬甸和柬埔寨充斥詐騙園區，中國人專門騙中國人或其他國家的華人錢，如今中國正採取行動。中國在今（28）日凌晨5時，由中國公安機關從柬埔寨押解首批240名中國籍涉賭詐違法犯罪嫌疑人回國，將分批載回超過500名罪犯，3架包機先後降落在山西太原武宿國際機場。綜合外國媒體報導，這是今年以來中柬警方開展的第二次包機押解遣返聯合行動，包括此次相關人員在內，預計將有超過500名中國籍涉賭詐違法犯罪嫌疑人被分批押解回國。今年4月中柬警方首次開展包機押解遣返聯合行動，中國公安機關成功將柬警方抓獲超過680名中國籍涉賭詐違法犯罪嫌疑人分批押解回國。在今年9月舉行的全球公共安全合作論壇（連雲港）2024年大會期間，中柬雙方就進一步加強打擊賭詐犯罪合作達成共識。近日，柬警方清繳了金邊市一處賭詐園區，抓獲了來自多個國家的數百名違法犯罪嫌疑人，其中有中國籍違法犯罪嫌疑人500餘名。除了很多中國人被騙去當豬仔或是當員工，被騙去的台灣人也很多。根據聯合國報告顯示，目前有高達數十萬人被犯罪集團販運至緬甸、柬埔寨等地，被迫實施詐騙活動，這類新型態的詐騙中心收入快速增長，估計每年可產生數10億美元的驚人利益。而聯合國也估計，緬甸是目前擁有最多豬仔的國家，至少有12萬人遭關押被迫進行詐騙工作，柬埔寨則有10萬人。