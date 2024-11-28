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凱基金控今（28）日舉辦今（2024）年第3季法人說明會，公布今年前3季稅後淨利達新台幣291億元，年成長66%，淨值較去年底增加約430億元，展現穩健的財務狀況及成長動能。對於外界關注的股利政策，凱基金強調，今年獲利成長表現不錯，股利會反應營運績效，並考量股利穩定性，「在可能情況下保持一定成長」，只是金控發配股利牽涉各子公司的盈餘上繳狀況，人壽股利上繳部分，還需與主管機關金管會保險局討論獲同意。凱基金表示，今年前3季在集團ONE KGI策略方針與資源整合的帶動下，金控旗下各子公司締造亮眼的獲利表現，未來也將繼續致力於提升股東價值，為集團成長奠定更加穩固的基礎。凱基金各子公司今年前3季獲利表現穩健，凱基人壽前3季稅後淨利為201.2億元，年成長78%，其中整體投資收益較去年同期成長19%。保單銷售動能逐漸回升，總保費收入較去年同期成長9%。持續優化商品結構與擴大自有通路，傳統壽險分期繳佔整體新契約保費（FYP）43%，來自業務通路的FYP較去年同期成長43%。凱基銀行今年前3季稅後淨利為43億元，提存前獲利較去年同期成長22%。凱基銀行以擴大資產規模為策略方向，各類放款餘額相較去年同期皆有雙位數的成長率，整體放款餘額較去年同期成長14%。手續費收入年成長達44%，佔整體營收比例持續增加。此外，凱基銀行今年10月取得香港分行營業執照，可望持續強化區域金融市場佈局，並進一步發揮集團在亞洲地區的營運綜效及影響力。凱基證券今年前3季稅後淨利為81.27億元，年成長51%，主要來自經紀手續費與投資收益的帶動。各項業務市佔穩定維持領先，承銷業務排名第一，經紀業務排名第二。凱基證券積極耕耘財富管理業務，總資產管理規模已達新臺幣2,833億元，年成長31%，財管相關營收年成長率也達59%。凱基投信的資產管理規模持續成長，截至第3季底，公募基金管理規模達到2806億元，在業內排名前10大。凱基投信積極掌握市場趨勢，打造多元的ETF產品線，今年第3季單季的ETF規模成長27%、受益人數成長87%，均高於業界平均。中華開發資本受到海外投資組合評價波動影響，今年前3季稅後淨利為5.87億。截至9月底，在5檔資產管理新業務的挹注下，開發資本總資產管理規模達新臺幣546億元，較去年底成長26%。至於明年股利發放是否更高？凱基金強調，今年獲利成長表現不錯，股利也會反應營運績效，並把子公司未來股利上繳金控綜合考量，未來股利政策上考慮長期股利穩定性，包括配發率及殖利率等，「可能情況下保持一定的成長」。不過，國內壽險業將於2026年接軌IFRS 17及TW-ICS，凱基人壽去年的盈餘全部轉增資，至於明年的盈餘上繳金控要和金管會討論後，才能訂定股利政策。凱基金說明，金控發配股利牽涉各子公司的盈餘上繳狀況，管理層就是盡量去做到穩定，壽險的股利需要經主管機關申請核准。去年每股發放0.5元、今年獲利持續成長，公司內部也還在討論相關發放比例。