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▲袁儷珊拍攝《少年關公！降落！》與丁力騏相戀，如今被男方在節目上爆已經分手。（圖／翻攝自袁儷珊臉書）

八點檔男星丁力騏2年前因《少年關公！降肉！》認愛演員女友袁儷珊，沒想到丁力騏近來在節目《單身行不行》中驚爆已經分手，還控訴袁儷珊不工作，交往期間幫對方付房租、車貸，至少花了7、80萬，對此袁儷珊反駁，交往期間的付出應該是互相的，揭露丁力騏表面是孝子，私下個性火爆，「最後選擇分開是因為最後一次搞消失，消失了半個月，並沒有其他任何的原因。」丁力騏在節目《單身行不行》中控訴和袁儷珊交往前期都很幸福，但半年後發現對方房貸、車貸繳不出來，加起來快4萬，當時他也不覺得有什麼就轉錢給對方，沒想到這個情況超過半年，交往過程花在對方身上大概有7、80萬。袁儷珊則表示，是朋友跟她說她才知道自己「被控訴」，她很感謝丁力騏在她有難時出手幫忙，但她也反控訴對方誇大事實，「為什麼不說說自己的脾氣跟個性才是導致分手的關鍵，表面是孝子，但在家的時候是如何兇自己的家人？」、「最後選擇分開是因為最後一次搞消失，消失了半個月，並沒有其他任何的原因！」、「都已經分開3個多月了，感情是雙方的事，不是當事者真的無法理解，我始終認為一段感情就是好聚好散」。對於袁儷珊的反控訴，丁力騏截稿前尚未回應。很多時候真的不要為了上節目而誇大事實，只因爲你有記者人脈而來欺負人！感情中是互相的，對等的付出才能維持好ㄧ段感情，雙方的付出，都是心甘情願，我從沒主動開過口，但確實有幫過我，那時是真心的感謝！但我不懂為什麼要為了節目效果而誇大事實，狗狗的車買不到1千被說變成5、6千，幫忙了10個月？我真的滿頭問號？！那為什麼不說說自己的脾氣跟個性才是導致分手的關鍵，表面是孝子，但在家的時候是如何兇自己的家人？！對家人是如何的沒耐性？！每次吵架、尷尬、不說話，我卡在中間真的好尷尬，還要當和事佬！為什麼不說說每次發脾氣就搞冷暴力、搞消失的事，最後選擇分開是因為最後一次搞消失，消失了半個月，並沒有其他任何的原因！本來不想多說多回應什麼，都已經分開3個多月了，感情是雙方的事，不是當事者真的無法理解，我始終認為一段感情就是好聚好散，沒曾想去傷害對方，最後會選擇發文是不想因為ㄧ方的片面之詞而被誤解這段曾經付出過真心的感情！