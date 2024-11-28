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▲「8lo8lo8lowme」充滿了GD的生活照，不過他也反覆強調這個帳號不是他。（圖／8lo8lo8lowme IG）

▲其實這支小帳是GD本人的官方帳號沒錯，上傳的照片均由工作人員、助理提供。（圖／8lo8lo8lowme IG）

南韓創作天王GD（G-DRAGON、權志龍）近來帶著新單曲〈POWER〉重回樂壇，還在日前落幕的MAMA頒獎典禮上與太陽、大聲重組BIGBANG，讓全球KPOP迷再陷狂熱。時隔7年回歸的GD相當高調，積極出演綜藝、廣播節目滿足粉絲的思念，同時他還在IG上開設全新「小帳」分享日常，該帳號「8lo8lo8lowme」也狂吸了85萬粉絲，不過日前登上節目時，他卻意外出言澄清這個帳號不是本人，狂賣關子：「不太清楚對方是誰，我也在打聽到底是誰！」看得粉絲一頭霧水又哭笑不得。近來爆紅的IG帳號「8lo8lo8lowme」掀起各地V.I.P（粉絲名稱）們的討論，該帳號只追蹤了GD主帳號「xxxibgdrgn」，並且還會時不時上傳GD從未公開過的獨家私房照，各種「女友視角」與幕後花絮的生活照，讓粉絲們紛紛肯定這就是他的小帳。沒想到受邀參加廣播節目的GD談及此事時，卻調皮否認：「我也在努力打聽這個人是誰，不過首先這不是我，我不知道他們是誰，但他們好像正以某種方式跟我交流。」與該帳號撇清關係，GD還稱該帳號似乎不只1人營運，經營者會換來換去，並將這群人取了名為「romi（音譯）」的愛稱。被主持人問到：「如果上傳了不喜歡的照片你會跟對方反應嗎？」GD繼續開玩笑說道：「我們有一個可以交流管道，會在那裡反應，但是我不知道經營者是誰，每次問他們真面目都已讀不回！」事實上月31日開通的「8lo8lo8lowme」是GD本人的官方帳號沒錯，上傳的照片均由工作人員、助理提供，據傳「8lo8lo8lowme」這個ID源於他2014年在 LG Uplus 的廣告中下喊出的「팔로팔로미」為靈感，同時也象徵著他的生日1988年8月18號、時隔88個月的回歸，目前該帳號以記錄GD的日常為主，截自今（28）日已經累積超過85萬的粉絲追蹤。