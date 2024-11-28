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▲李珠珢因為穿著短裙，難以席地而坐，因此只能跪在地上。（圖／Threads）

李珠珢太讓人心疼了！韓國前起亞虎啦啦隊成員李珠珢，今年因來台友誼應援而人氣暴漲，還因跳了「三振舞」而掀起模仿潮，而近期有網友挖出她過往替韓國職業排球「水原現代建設」應援的畫面，影片中李珠珢在球場邊似乎想要坐著，不過卻因為沒有椅子，加上穿著短裙，只能「跪地」休息，雙膝的紅印讓粉絲十分心疼。一名網友在Threads上曬出李珠珢的漏網鏡頭，畫面中李珠珢正在替韓國職排「水原現代建設」應援，不過場邊似乎沒有放置給予啦啦隊成員的椅子，讓她在中場休息時只能站著，但李珠珢的神情略顯疲憊，穿著短裙的她試圖席地而坐，卻差點走光，最後只能跪在地上，痛苦表情全被直擊。李珠珢辛酸的畫面在網路上瘋傳，許多粉絲心疼喊道：「好想買護膝給她」、「感覺好卑微」、「我願意跪下來給她坐！」更有網友生氣直呼「如果來台灣，球迷一定會弄個椅子給她坐」、「來台灣吧！有很多椅子坐，還有很多廣告代言」、「怎麼要跪著不讓人坐啊！」事實上，現在李珠珢未來的動向備受關注，因為她先前已經被證實離開起亞虎啦啦隊，南韓網站「Namu Wiki（나무위키）」更顯示，APEX上的名單已經有所更動，不僅新增數名新人，退役成員名單也有變動，其中還包含了李珠珢的名字，註明她已在2024年退團，不只如此，先前退出的李多慧、邊荷律等人也都在同份名單中，也讓外界十分憂心李珠珢的去向。