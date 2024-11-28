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▲雷婕熙（左起）、文雨非、丁寧、導演洪子烜、温貞菱、林敬倫一起宣傳《倒數回擊》。（圖／七十六號原子提供）

▲台北市文化局長蔡詩萍（右）客串《倒數回擊》中的麵攤大叔，和温貞菱有對手戲。（圖／七十六號原子提供）

▲文雨非扮拳擊手有模有樣，原來她早已練了許久的拳擊，已有一定的實力。（圖／七十六號原子提供）

▲雷婕熙（左起）、丁寧、温貞菱在《倒數回擊》中有師徒感情。（圖／七十六號原子提供）

温貞菱、丁寧、林敬倫、文雨非、雷婕熙等主演的電影《倒數回擊》即將上串流，所有人為了在片中扮演拳擊運動員或是教練、拳館人員，都各自接受了訓練，丁寧和温貞菱更是由於彼此對運動的熱愛，曾相約去爬3000公尺的高山，雖然讓首度挑戰3000公尺的丁寧連高山症發作了都還不清楚，卻因此磨出了對征服高山的興趣，往後自己再去挑戰嘉明湖、還帶著小孩去爬抹茶山。儘管孩子們願意跟她一起體能活動，卻對看她的電影意願缺缺，她不禁自嘲：「他們就是對看到媽媽一點興趣都沒有啦。」《倒數回擊》中温貞菱演原為體壇明日之星、卻為了家中經濟參與地下拳賽而被迫告別拳壇的女孩，得知父親去世前沒說出口的遺憾後，不過再辛苦都想要重回拳壇，偏偏碰上讓學生訓練過度造成傷害、自責悔恨的教練丁寧，兩個人各有各的心理掙扎，以及需要和自己和解的過程，在運動的展現之外，還有發揮內心戲的空間。詮釋內心情緒變化對於她們不是特別大的障礙，但要展現出專業拳手的姿態，而且還是曾以《狂徒》激烈打鬥讓觀眾印象深刻的導演洪子烜新作，就一定得苦練出有說服力的樣子，還好温貞菱和丁寧本來就都是喜歡運動的人，準備期間常常「一起手牽手去百齡高中跟拳隊練拳，練完再去舞台劇排練，排練完又回去練拳，晚上練完再一起去復健」，丁寧演鐵血教練，並不難揣摩，透露高中時是女子壘球隊的一員，男教練帶她們還是很有威嚴、不太憐香惜玉，因此想到當時教練的樣子，就可以演得出來。近日中華棒球隊在世界12強大賽拿下冠軍，丁寧與有榮焉，因為她們以前女子壘球隊，也常有機會和男生棒球隊碰到，感覺並沒有太大的距離。拍攝運動電影需要在架式上有模有樣、不能花拳繡腿，丁寧私下也是很重視運動，甚至教育小孩也是會希望他們不要都只在乎課業成績，還會逼他們自己選擇，像是對兒子她會說：「要加入排球隊還是節食？」最後的選擇自然非常明顯會是前者。而女兒則是喜歡動漫，她於是帶女兒去動漫聖地秋葉原，條件是要陪自己一起去爬富士山，就是用這樣子的方式，建立他們運動的習慣，用心良苦。在主角之外，《倒數回擊》還有一位超驚喜的客串、台北市政府文化局長蔡詩萍，扮演温貞菱一家的老朋友，是開麵攤的大叔，這是他在加入市府團隊前的客串表演，突破一貫文人的斯文形象，是全片的大彩蛋。而林敬倫、文雨非扮演與丁寧同一家拳館的小老闆和拳手，表現都有模有樣。林敬倫本身有在練散打，而文雨非拍這部戲之前就已經在練拳，花下的苦功完全在片中展現出來。雷婕熙飾演練拳倒受傷的選手，需要有一定危險性的動作，也讓其他人替她捏把冷汗。丁寧舊愛唐治平在母喪之後，一度因難以承受，有些讓人憂慮的行為，目前已經大有好轉，也有復出演藝圈的動作。雖然彼此已經未再聯絡，丁寧表示唐治平目前有一群人在照顧她，現在走他自己一條特別的路，雖然有人覺得不是正規，可是人生本來就有很多可能性，她是非常祝福他。話鋒一轉提到自家小孩都不太看自己的片子，丁寧笑道：「我覺得他們就是單純不想看到我，不然《乒乓男孩》還不是看得很開心？」《倒數回擊》已於HamiVideo上架。