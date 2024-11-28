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▲高雄Attackers1：0氣走新北航源，奪下隊史首冠，特別感謝高雄市政府運發局支持，還有一直大力贊助的喬山健康科技、陽信銀行、博田國際醫院、東南旅遊。（圖／高雄Attackers提供）

木蘭女足聯賽開辦第11年，終於出現第3支冠軍球隊！高雄Attackers下半場，吳愷晴在右路送出漂亮直傳，呂孟舫突入右側禁區起右腳射入球門對角，高雄Attackers首次封后，日前也舉辦感恩餐會，全體教練團與球員們齊聚一堂，會中，高雄Attackers創造屬於自己歷史，未來先鋒女足將整合西甲體系，從U6發展到成人職業隊，朝向統一規格邁進，與此同時猪口武志總教練與球團雙方協議之後，理解俱樂部各方面未來的方針和計劃，豬口武志總教練同意賽季後即將卸任，球隊將有新總教練到任，44歲的豬口武志從2022年起就掌陽信女足兵符至今，帶領球隊一路成長，本賽季畫下圓滿句點，功成身退，總教練合約也在賽季結束後到期，今後留任球隊顧問一職，繼續為球團盡一份心力。本賽季高雄Attackers攻守均衡，終於登上木蘭聯賽最高榮耀，正式成為台灣女足新強權，近期球團計畫公布新規劃，球隊將有全新面貌。