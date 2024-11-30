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▲鄭雨盛（左）、李政宰（右）相識25年，被稱作「清潭夫婦」。（圖／鄭雨盛IG）

▲《獵首密令》由李政宰（左）親自執導並主演，還堅持另一位主演角色只能給鄭雨盛（右）。（圖／龍祥電影）

▲李政宰在2022年的青龍獎上獲得最佳新人導演獎，由摯友鄭雨盛代領並現場打給李政宰。（圖／翻攝自KBS Entertain YouTube）

51歲的韓國影帝鄭雨盛，最近陸續傳出未婚當爸、讓女方懷孕卻堅決不婚、劈腿多女的消息，讓他的紳士人設大崩塌。他和另一位影帝演員李政宰是相識20幾年的摯友，每星期都要見面又一起開公司、互相扶持，還因為同住在青潭洞的同戶大廈當鄰居，被戲稱為「清潭夫婦」，如今看來才驚覺，李政宰就是鄭雨盛的最強煙霧彈！李政宰、鄭雨盛在1999年合作電影《沒有太陽（又譯：日出城市）》相識，就此牽起友誼，相差不到1歲的兩人，因為年齡相仿、演技都很優秀，一度被外界當成對手，起初兩人也對彼此不熟悉，但在互相切磋演技的過程中，逐漸成為相知相惜的摯友。兩人在2016年合夥開經紀公司「Artist Company」，旗下擁有多位知名實力派演員，包括廉晶雅、安聖基、朴海鎮、朴素淡、林智妍、趙怡賢、金惠奫等人，過去兩人一起為朴素淡送上應援餐車時，朴素淡還發文寫下：「謝謝爸爸媽媽」。而他們更是就住在同戶大廈當鄰居，有著「清潭夫婦」之稱，可以說是於公於私都關係相當密切，對於「清潭夫婦」這個稱號也絲毫不排斥，還會自己玩梗。鄭雨盛在2019年以《證人》終於拿下青龍獎影帝時，上台的感言其中一句：「感謝正在看電視的某位男子，我的朋友李政宰」，溫情喊話被虧根本超肉麻。雖然李政宰有交往多年的正牌女友，也就是「大象集團」千金林世玲，但還是會有許多網友戲稱：「李政宰的女友是林世玲、男友是鄭雨盛」。2021年李政宰因為演出《魷魚遊戲》在全球爆紅後，才終於開通了IG帳號，而他的帳號名稱取作「from_jjlee」（from 李政宰），對應上鄭雨盛使用多年的帳號名「tojws」（to 鄭雨盛），李政宰本人也親自證實過自己就是參考鄭雨盛的名稱沒錯，在節目上還被吐槽：「連真正的夫妻都不會做這種事欸！」李政宰2022年親自執導並主演的電影《獵首密令》，由鄭雨盛擔任另一名主角，是兩人時隔22年終於再度一起主演，他們對這個作品都相當重視。李政宰親自買下劇本版權、進行編劇修改，而買下的理由是「感覺可以跟鄭雨盛一起完成、覺得這個劇本兩人都會滿意」，寫劇本時也是想像著鄭雨盛適合什麼台詞、如果是鄭雨盛的話會說出什麼樣的話，完完全全為鄭雨盛量身打造。然而鄭雨盛在接演之前曾經四度拒絕該角色，因為擔心兩人睽違多年的合作，會帶給李政宰的導演處女作更多負擔，不過李政宰始終堅持該角色只有鄭雨盛能演，最後鄭雨盛以「即便雞蛋放在同個籃子可能會一起破碎，也要全力以赴」的決心，毅然接下電影。2022年李政宰憑藉《獵首密令》獲得第43屆青龍獎最佳新人導演時，由於他還在國外拍攝，因此由鄭雨盛上台幫領獎，鄭雨盛在台上當場打給人在國外的李政宰祝賀，當時的畫面也被粉絲視為經典，笑說根本是家屬代領。在鄭雨盛被爆出有私生子後，有韓媒報導指出他其實有一位交往一年多的素人女友，還曾經和李政宰、林世玲情侶檔一起Double Date過，針對眾說紛紜的戀愛說報導，兩人創立的公司Artist Company回應：「因為是演員的個人生活，所以無法確認，希望大家諒解，不要過分推測。」