我是廣告 請繼續往下閱讀

針對市議員在總質詢中關切地方基礎建設工程品質，高雄市長陳其邁今(28)日下午回應表示，針對通案，市府將會加強工程品質查核，並落實廠商履約責任；對於議員有疑慮之個案，陳其邁責請市府政風處於 2 週內完成調查報告，並將報告送至議會，如有違法行為，則送檢調偵辦。有關議員黃明太提出的路竹農地重劃區淹水問題及上個會期質詢有關苓雅監理站17歲少年工安意外時，當時陳其邁市長允諾要求政風處於1個月內提交調查報告，直到今天才收到報告等了6個月又14天，他地要求市府省思。陳其邁指出，該問題涉及農業部農田水利署及市府水利局，將積極溝通採取有效措施，期盼明年汛期來臨前妥善解決，降低地區淹水風險。至於高雄市政府收回澄清湖高爾夫球場的經營權，計畫將該地開闢為大公園，陳其邁重申，「要顧家先要顧安全」安全是最重要考量，公園地點位處飲用水源保護區內，根據租約規定，嚴禁業者使用農藥，且有22種農藥不能用在飲用水保護區，但日前市府不僅查獲業者違法使用農藥，且未交代來源。此外，業者也未依約履行空間開放及市民優惠等條款，同時拒絕與市府協商，基於以上考量，市府收回經營權並對外公開說明，強調故業者須負最大責任。