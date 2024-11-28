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▲NewJeans直播爆料聽到HYBE工作人員叫其他人無視她們，網友指出她們曾經聽錯前輩SEVENTEEN說的話。（圖／NewJeans IG）

韓國女團NewJeans為製作人閔熙珍和公司HYBE娛樂鬧翻，今（28）日突宣布緊急召開記者會，將於台灣時間晚間7點半舉行「合約解除相關」的緊急記者會，5位成員都會出席，親自發表聲明。韓國人氣女團NewJeans，由於製作人，導致NewJeans在HYBE娛樂內處境尷尬，更有成員控訴遭遇職場霸凌。NewJeans成員Hanni（范玉欣）曾於9月開直播透露，公司其他團體的經紀人當眾指示「無視Hanni」，粉絲向韓國勞動部舉報此事，韓國勞動部展開調查，Hanni於10月25日以關係人身分出席聽證會，陳述所受委屈時一度落淚。NewJeans的製作人、ADOR前代表閔熙珍20日宣布解除與HYBE娛樂的股東合約、辭去ADOR事務所內部理事的職務，痛批HYBE「道德敗壞」，稱繼續付出努力只是浪費時間，因此決定做出了斷。，要求公司在14天內針對合約問題進行調整，否則會考慮解除合約。