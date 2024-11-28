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▲北市大學郝以風率領球隊拿下首勝。(圖/大專體總提供)

▲范志雲本學年度將率領北市大，與恩師劉孟竹所領軍的健行科大，上演一場「師徒對決」。（圖／廖聿偉攝）

113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，范志雲在去年正式接掌北市大教鞭，首年即帶領球隊從甲二級升上甲一級，展現出色的執教能力。「這場比賽是大家努力的成果，」范志雲在賽後表示。他強調，球員在場上表現出的鬥志是全隊成功的關鍵。「我們的身高或許在聯賽中是劣勢，但北市大的球員懂得如何用拼勁和團隊精神彌補差距。」范志雲的籃球之路始於健行科大，在該校擔任助理教練六年，跟隨恩師劉孟竹學習球隊管理及訓練方法，逐步累積實戰經驗。去年，他毅然接下北市大總教練的重任，肩負起帶領球隊重返甲一級的使命。北市大目前以大一和大二生為核心，這些球員雖然資歷尚淺，但擁有高中八強主力的經歷，展現了強大的學習能力與成長潛力。范志雲特別提到，這些年輕球員在對陣世新的比賽中，經歷了壓力與責任的洗禮，並成功在最後時刻穩住陣腳，收穫來之不易的勝利。「我們的球隊還很年輕，但這也代表著我們有很大的成長空間。」范志雲說。他希望透過更多實戰，幫助球員累積經驗，並逐步實現賽季挑戰八強的目標。本季聯賽中，北市大將與健行科大首次碰面，這場「師徒對決」備受矚目。對於即將迎戰的恩師劉孟竹，范志雲坦言，能與劉孟竹正面交手，既是壓力，也是動力。他希望透過這場比賽展現北市大的進步，同時為球隊積累更多的競技經驗。儘管迎來了生涯一級首勝，范志雲並未因此滿足。他表示，球隊的長期目標是保持甲一資格，並逐步挑戰更高的排名。「作為教練，我不僅希望帶領球隊在成績上有所突破，更希望成為球員的榜樣，幫助他們在人生道路上發揮潛力。」