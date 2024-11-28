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▲NewJeans召開緊急記者會。（圖／翻攝YouTube／SBS 뉴스）

南韓人氣女團NewJeans今晚開緊急記者會，宣布今晚12點過後，將與ADOR正式解約，這個決定是5人一致通過，認為ADOR並沒有盡到保護藝人的責任和能力。，要求公司在14天內針對合約問題進行調整，否則會考慮解除合約，而今5人召開緊急記者會，宣布今晚12點過後將和ADOR解約，成員表示公司始終未正視她們的要求，毫無誠意。但成員也表示，已經安排好的工作會如期完成，不希望造成對其他人的損失，「非常謝謝一路支持我們的夥伴。」將來會會服自由身在業界活動，只是暫時無法用「NewJeans」這個團名。但她們也喊出之前活動上說過的「NewJeans never die」要大家期待她們接下來的發展。事實上，，日前閔熙珍被Hybe娛樂解僱，不再擔任子公司ADOR代表，不過依然是NewJeans的製作人。NewJeans成員們則一直都選擇支持閔熙珍，9月時還直接開直播，要求公司讓閔熙珍回歸代表一職，然而公司並無理會。近日她們向所屬公司ADOR提出：「若不接受糾正要求，我們將解除專屬合同。」似乎是最後通牒。而若是真的解約，NewJeans恐怕需支付鉅額賠償金，甚至可能失去團體名稱。