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▲丁力騏（左）與袁儷珊（右）在驚爆分手後開撕，雙方為錢鬧上新聞版面。（圖／翻攝自袁儷珊FB）

本土劇男神丁力騏過去曾和合作演員袁儷珊有過一段戀情，兩人在2年前認愛，沒想到近期丁力騏坦言兩人已經分手，更痛批袁儷珊欠錢不還、拒絕工作，對此袁儷珊也在臉書上隔空回擊，指出丁力騏表裡不一，如今事件鬧的沸沸揚揚，袁儷珊也淚訴自己對此非常難受。回顧整起分手事件，引爆點源自於丁力騏日前在綜藝節目《單身行不行》上控訴袁儷珊，指出袁儷珊不肯工作，搞得房貸、車貸繳不出來，讓丁力騏不得已拿錢幫她，沒想到這一幫就超過半年，丁力騏更指出這些開支每個月就將近4萬，推估自己繳了70至80萬左右。對此袁儷珊也在臉書上反擊，指出丁力騏表裡不一，表面上是孝子，私下對待家人卻十分火爆：「為什麼不說說自己的脾氣跟個性才是導致分手的關鍵，表面是孝子，但在家的時候是如何兇自己的家人？」更揭露自己和丁力騏分手內幕：「最後選擇分開是因為最後一次搞消失，消失了半個月，並沒有其他任何的原因！」而根據《ET today新聞雲》報導，袁儷珊接受記者訪問時，情緒似乎相當低落，更坦言自己雖然還沒看到丁力騏上《單身行不行》的片段，是家人和朋友告知她才知悉，不過目前心情真的不好受。提起兩人過往，袁儷珊坦言過去丁力騏聽聞她有車貸後，主動提議出錢伸出援手，讓她至今都相當感謝。