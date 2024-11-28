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美國總統拜登明年一月即將卸任，根據外媒報導，拜登有意趕在交出權柄前力推晶片「美國製造」同時透過限制措施制裁中國晶片產業，最快於下週宣布針對中芯國際（SMIC）等中國半導體製造設備相關的企業進行限制，不過經日本、荷蘭等盟友的談判協商後，制裁力度較原先草案減弱。根據《彭博》引述消息人士，拜登政府計畫下週推出新一波對中國的半導體與人工智慧（AI）技術出口限制措施，原先的制裁方案考慮多達12家華為相關供應商，但最終縮減至部分企業，包含中芯國際（SMIC）及其兩家子公司，總計超過100家與中國半導體製造設備相關的企業，其中長鑫存儲（CXMT）作為一家專注於AI記憶體晶片研發的中國企業未被列入「實體清單」當中。報導指出，制裁力度較原先草案減弱的原因是來自與盟友長達數月的談判協調以及與美國國內晶片設備製造商業者激烈遊說的壓力。文內指出，日本、荷蘭等美國盟友曾對拜登政府採取過於強硬的談判策略施壓表示抵制，強調過頭的限制將對本國企業產生災難性影響，而盟友們的「不配合態度」也被認為部分源自對川普可能重新掌權的顧慮。另外，美國晶片設備製造商如應用材料（Applied Materials）、科磊（KLA Corporation）、泛林研究（Lam Research）等則對於過度限制美國企業表示不滿，認為此舉將使其在與荷蘭ASML及日本東京電子等外國競爭對手的較量中處於不利地位。拜登政府遏制中國AI技術領域發展的新規當中，還計畫對高頻寬記憶體（HBM）晶片的出口實施限制，這類晶片在AI數據處理中具有關鍵作用，最大影響廠商包含預計韓國三星電子、SK海力士和美國本土美光科技等廠商。對於即將到來的新制裁，中國商務部發言人何亞東表示，中方「堅決反對濫用出口管制措施，對中國企業實施歧視性限制」，並警告若美方繼續升級管制，中方將採取必要反制措施以維護國內企業權益。此消息刺激日本半導體設備製造商股價走高，其中東京電子股價大漲10%，國際電氣更一度飆升23%。相較之下，中芯國際及華虹半導體等中國晶片企業則因潛在制裁而股價下滑。