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▲NewJeans召開緊急記者會。（圖／翻攝YouTube／SBS 뉴스）

韓國女團NewJeans今（28）晚7點30分召開緊急記者會，宣布在午夜12點後正式和ADOR娛樂解約，之前NewJeans製作人閔熙珍曾和公司副代表討論過關於違約金的事，估算最高要支付超過6千億韓元（約新台幣138億元）的違約金，對此，今Haerin也直球回應：「沒有理由。」NewJeans在緊急記者會上宣布，今晚12點過後將正式和ADOR娛樂解約，認為經紀公司沒有做到保護藝人的責任和能力，對於外界猜測他們要交出6千億的天價違約金，Haerin強調：「」雖然暫時不能「NewJeans」活動，但她們不會放棄這個團名。今年3月時閔熙珍與2名被認為是ADOR前副代表討論NewJeans違約金。聊天紀錄中，副代表A表示，假設每個成員月平均銷售額定為2億韓元（約新台幣500萬元），若在6月底解除合約，剩下62個月的合約，預計每人均要付出124億韓元（約新台幣3.1億元）的解約金額，5人的話就需要620億韓元（約新台幣15.7億元）。對此，閔熙珍表示，「對NewJeans來說沒有很多耶。」副代表B則認為應該按照每個成員每月至少20億韓元（約台幣5000萬元）的收入來計算，副代表A補充，「原先是根據結算金來計算，如果按銷售額計算，每人可能達到15億至20億韓幣，全體違約金即4500億（約台幣114億元）至6200億韓幣（約台幣157億）。」