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這次世界棒球12強賽，中華隊一路過關斬將，殺進冠軍戰。在此之前，沒人看好中華隊，甚至連闖進冠軍戰都還有人說，應該最好成績就是第二名，畢竟對手是國際賽27連勝，世界棒球排名第一的日本隊。結果呢？中華隊4比0完封日本隊，日本隊打擊被完全壓制，所以你說到底誰怕誰？「球是圓的，什麼事都有可以能發生」，棒球是，兩岸交流不也是嗎？這次馬辦邀請邀請大陸的北大、清華、復旦、中山、浙大、福建師大、北京體大等7所大學共40名師生，來台進行9天8夜的交流訪問，當中，引發關注的包含奧運6金得主、大陸國家桌球隊前隊長馬龍以及東京奧運射擊冠軍楊倩。先撇開政治不說，光就體育交流來看，有奧運金牌選手來台灣，與台灣的學生及選手互動，這是多麼難得的機會，尤其台灣的桌球、射擊在奧運上也是重點奪牌項目之一，能夠彼此切磋，甚至跟「小林同學」林昀儒或是「柚子」高承睿來一場兩岸友誼賽，那會是多麼棒的一件事。當然，在民進黨狹隘短淺的執政眼光下，兩岸桌球友誼賽是不可能實現的。如同綠營官員私下放話，此次來台成員中有人具有共產黨員背景，擔心有其他目的，明明已經准許對方來台，卻又在抵台前給對方穿小鞋，所以是怎樣？共產黨員不能打桌球？還是不能接觸台灣民眾嗎？民進黨整天講民主自由，自詡是最開放的政府，其實是最集權、最僵化，最不民主的政府。試問，在台灣我們會問桌球、棒球選手是哪一的黨的嗎？如果是民進黨才能入選國家隊，如果是國民黨、民眾黨的就剔除，不准進入國家隊嗎？會嗎？既然不會，為何在中國大陸訪問團成員的黨籍上做文章？講白了，就是操作兩岸對立、營造共產黨對台灣不友善的負面印象，繼續仇中、反中下去。陸委會副主委沈有忠還說，發現近期中國大陸來台交流的範疇，包括體育、教育、宗教等人士，背景與過往相較下越來越特別，且可能都經過精心挑選。既然陸委會要戴著有色眼鏡看人，為何一開始不禁止對方來台，不敢斷絕兩岸交流、不敢禁止大陸民眾入台，在背地裡說人，這樣敢講自己「開大門、走大路」？不要鬧了。民進黨到底怕什麼？之前動輒批評國民黨打輸了共產黨，退居台灣，到現在還在畏懼中共，那民進黨的表現呢？教育部同意訪問團參訪中山女高，但禁止交流，因為擔心「高中生心智不成熟」、「家長會講話」；陸委會同意訪問團來台灣，官員卻在立法院批評這些人目的不單純、緊盯訪團的行程。立委沈伯洋更離譜，說所有的交流都是統戰的一部分，他們有政治目的想要藉由這些人不管從刺探機密、吸收對共產黨會有好感的人，會是去台灣找統戰的樣板。既然這麼擔心害怕，就不要放行啊，來了就抓起來法辦啊！過去都說，「有朋自遠方來，不亦樂乎」。現在的民進黨是，「有敵自對岸來，不亦怒乎」。凡是對岸來的人，管你是誰，通通帶有敵意，通通是來統戰的。建議沈伯洋去嗆民進黨，大膽一點宣布兩岸是敵對狀態，為何不敢？怕什麼？台灣人是被嚇大的嗎？讓統戰的人一直來台灣，陸委會是中共的附屬機關嗎？是中共同路人嗎？曾幾何時，台灣自我限縮到要拒絕兩岸正常的文化交流，台灣不是希望讓世界看見台灣嗎？而大陸人士來台灣不正好讓他們看看台灣的文化底蘊跟風土民情嗎？問問來過台灣的陸生跟陸客，幾乎都對台灣留下美好印象，民進黨怎麼對台灣這麼沒信心？這次12強，台灣隊長陳傑憲提及在對決日本前，他鼓勵隊友，壓力不在台灣這一邊，日本有不能輸的壓力，「我們不怕輸，只管往前衝！」同樣的，兩岸交流也是，台灣有底氣、有民主制度、更有法治社會，更應該敞開心胸、放開步伐，怕什麼？更何況中國大陸面臨來自世界更大的壓力，台灣何必擔心，放開做就對了。馬龍不只要來，應該要常來，來看台灣的民主成就及自由蓬勃的社會風氣，不是嗎？梁文傑、沈柏洋、葉丙成、沈有忠別害怕，找機會去跟馬龍、楊倩及大陸學生見見面、聊聊吧，這樣我會幫你們拍拍手。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com