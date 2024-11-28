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▲徐懷鈺為了最新專輯也挑戰「海豚音」，並且從收歌、製作、創作都參與。（圖／滾石唱片提供）

徐懷鈺曾經以「平民天后」之姿在華人樂壇大受歡迎，她的第7張全新錄音室大碟卻讓歌迷等了17年又7個多月才要推出，這張名為《光致・蛻變》的專輯將在12月27日正式上市，本月29日（週五）起預購，除了10首新發表的歌曲外，還將收錄去年發行的〈我們的故事〉、〈倒數3秒〉、〈達爾文步伐〉等3首單曲，總共13首歌，誠意滿滿，可說是徐懷鈺送給歌迷最好的新年禮物。46歲的她，也分享了吃好、睡好、保養品不要擦太多的3大保有凍齡美貌祕方。為了這張「17年磨1劍」的新專輯，徐懷鈺「自虐」到極限，不僅親自參與收歌、製作，連新歌創作都一把抓，此外，她更在唱功上尋求突破，首支主打新歌〈來都來〉副歌中特別首次挑戰「海豚音」的極高難度唱腔，除了勤練歌喉打開自己高音界限外，還為求完美與製作人彭柏邑在錄音室反覆錄合聲，總共近20個版本去仔細琢磨，她開玩笑說：「老實說首次聽完demo後的當下，想殺了柏邑老師，因為歌詞實在太複雜，真的不好唱。」不過她也特別稱讚彭柏邑的功力：「不得不說他真的是天才。為了我的專輯，他的電腦中竟然有我專屬的音樂資料夾，超專業，裡面的音樂都超好聽，你們(指歌迷)很快就可以聽到。」〈來都來〉光聽歌名就讓人感受無所畏懼的精神，歌曲也正在描述在職場上或社交上欲擒故縱的各種心境和觀察，面對任何挑戰都要保持著勇往直前的態度去接招，搭配復古嘻哈元素的洗腦曲風，副歌反覆吟唱著「來都來」這3個字，彷彿在自我砥礪、打強心針，也與這次徐懷鈺相隔17年再發新專輯力求突破的心境不謀而合，堪稱是2024最佳洗腦勵志歌。由於和上一張非精選輯的專輯已經隔了17年，徐懷鈺除了在音樂上力求蛻變進化，新造型也廣受矚目，曝光之後再一次讓歌迷為她的保養功力讚嘆不已，被稱為「逆齡仙女」。提到自己的保養祕訣，徐懷鈺無私分享3大招：減法保養、自律自愛及充足睡眠。她透露：「首先是不要擦太多保養品，只挑適合自己皮膚的產品使用，再來就是要吃『對』的東西，偶爾嘴饞可以，但也不能天天放縱；最後就是要睡眠充足，尋找自己最適合的睡覺時間，因為作息很重要，不管再晚睡覺，一定要睡飽，生理時鐘要調好，才是健康人生。」