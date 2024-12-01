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▲鄭雨盛（左）、李智雅（右）2011年因戲生情進而交往。（圖／SBS）

▲李智雅（右）曾經有過一段婚姻的事實，早在交往時鄭雨盛（左）就已經知情。（圖／鄭雨盛、李智雅Instagram）

51歲的韓國影帝鄭雨盛，最近被爆出有私生子，但他強調和女方並非戀人關係也不會結婚，只會負起經濟上的責任，接著又傳出他交往中的女友另有其人，複雜的感情生活讓不少人認為他的人設崩踏。回顧鄭雨盛的情史，2011年時他曾和演員李智雅交往，然而交往期間李智雅被媒體爆出和徐太志隱婚的過去，當時很多人罵李智雅讓鄭雨盛無辜成了第三者，多年後才揭露真相，其實從頭到尾鄭雨盛都知情，卻從未替女方發聲過，因此有許多人直批他沒擔當。2011年3月，李智雅與影帝鄭雨盛因合作《雅典娜：戰爭女神》墜入愛河。兩人在巴黎被拍到旅行照片後，公開承認戀情，然而在兩人交往期間，李智雅被爆出和徐太志隱婚的消息，韓國各大媒體指出李智雅「早已結婚」，但卻並未提及兩人早已離婚的事實，讓李智雅遭到網友謾罵，鄭雨盛也被當成「小王」，也有不少人認為李智雅害鄭雨盛成為第三者。李智雅之後透過經紀公司發表正式聲明，表示與徐太志正進行中的是精神賠償和財產分配的訴訟官司，而非離婚官司，兩人在1997年於美國祕密結婚，僅生活4年後分居，早在2006年李智雅就提出離婚訴訟、官司也已經結束，僅剩財產和精神賠償部分未完全解決。事實上李智雅在戀情初期就有向鄭雨盛坦承她的婚姻過往，然而在隱婚相關新聞曝光後，鄭雨盛始終選擇保持沉默，未公開替李智雅澄清；而兩人也在公開交往3個月後就分手。直到隔年，鄭雨盛才在節目上透露：「在出現報導之前她已經在巴黎告訴我了，我知道了她與那位交往的事實，知道了結婚和離婚的相關內容。在報導出來後，我要為她說些什麼話呢？我在當時首先保持了沉默。我的沉默，對於受到許多誤會的她會是減少傷害的方法。」然而這樣的說詞並沒有被網友們接受，大多認為鄭雨盛毫無擔當，讓李智雅獨自面對輿論壓力。2014年時李智雅首次公開分享隱婚爭議，坦言這段經歷讓她備受煎熬，但她選擇重新出發。