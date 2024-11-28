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▲NewJeans解約恐怕要付天價違約金，對此成員Haerin表示「沒有理由」。（圖／翻攝自YouTube SBS 뉴스）

韓國新生代女團NewJeans，由於製作人閔熙珍與母公司HYBE娛樂鬧翻，導致NewJeans也被捲入其中，對此NewJeans今（28）日晚間在首爾召開緊急記者會，宣布將在29日凌晨12點整和經紀公司ADOR解約，而至於團名的部分未來恐怕難以繼續使用，不過之後會爭取商標權，5人依舊會是一體；另外關於外界好奇的千億違約金問題，成員Haerin則自信回應：「沒違約不需要付。」NewJeans今天5人集體召開臨時記者會，宣布將和ADOR解約，更痛批：「我們離開的原因很簡單，大家都清楚知道跟理解我們處境，HYBE有保護NewJeans的義務，這是公司最基本的義務，但是HYBE沒有保護NewJeans的意志跟能力，所以我們留在這邊的話時間就會很可惜，也會在精神上很痛苦，我們認為完全沒有留在這邊的理由。」不過NewJeans也表示，離開公司後已經安排好的既定行程依然會持續，希望粉絲不要擔心，另外幾人也坦言，未來應該難以再使用「NewJeans」這個團名，不過會全力爭取商標權，5人堅決不會放棄NewJeans。而根據韓媒報導，NewJeans一旦決議離開公司，代價不小，估算違約金至少得支付4000至6000億韓元（約93億至140億台幣），對此成員Haerin強硬表示：「我看到很多關於違約金的報導，但我們並未違反合約，甚至到現在也全力投入活動。我們根本沒有理由支付違約金。反而是現在的ADOR和HYBE違反了合約，才導致現在的局面，我認為責任應由ADOR和HYBE承擔。」