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彰化商業銀行看好馬來西亞經濟穩健成長動能，向馬來西亞主管機關申請設立納閩分行(含吉隆坡行銷服務處)，金融監督管理委員會今（28）日公告同意此事。為提供客戶良好金融服務，分享區域經濟成長效益及多元化資產配置，並配合新南向政策，彰化商業銀行爰規劃設立馬來西亞納閩分行，並同時成立吉隆坡行銷服務處。截至113年9月底，彰化商業銀行已設立之海外分支機構包括：大陸子行、紐約分行、洛杉磯分行、東京分行、倫敦分行、香港分行、新加坡分行、馬尼拉分行及東京分行大阪出張所，另於緬甸仰光設有1家代表人辦事處。金管會表示，目前本國銀行計有兆豐國際商業銀行、國泰世華商業銀行、台中商業銀行及台新國際商業銀行等4家銀行在馬來西亞納閩島設立4家分行、另有6家行銷服務處及3家代表人辦事處。