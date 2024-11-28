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新任勞動部長洪申翰在本（11）月26日上任，不過才第一週，就遭內部員工爆料，洪申翰要求勞動部周末加班開會，並對此下封口令；針對加班、封口一說，洪申翰強調並未下達封口令，安排同仁週六、週日開會，是因為立法院衛環委員會下週安排勞動部作業務報告與詢答，不過今（28）日晚已與立院衛環委員會蘇清泉召委溝通下週議事排程，感謝蘇清泉召委的體諒，在下週一委員會議程的安排與邀請上，讓本人有更充裕時間來掌握本部各司署的業務細節內容。洪申翰說，今日外界所關心，週六、日勞動部的各司署業務報告會議，就能稍作延期，至下週（12/2）上班日來進行。洪申翰強調，能夠理解近一個月來，部內同仁因霸凌爭議事件的發生，與後續處理的波折，而感到身心疲憊。在這段非常時期，他也會特別注意同仁的負荷，在工作的排程上，要有更細膩的考慮，以兼顧外界對於霸凌事件後續處置的期待，以及同仁的工作狀態，尤其要感謝部內同仁的付出與努力。