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▲亞當斯在2019年就曾幸運拍下的白化「金色」國王企鵝。（圖／IG＠yves_adams）

▲黑色企鵝與其他正常企鵝相處融洽，沒有被群體排擠。（圖／IG＠yves_adams）

大自然真的無奇不有！在大眾的刻板印象中，國王企鵝就是有著招牌的白白肚子及黑色的背毛。不過就有攝影師拍到極度罕見的「全黑」國王企鵝，畫面曝光也引發全球關注。比利時知名野生動物攝影師亞當斯（Yves Adams）近期重返英國海外屬地南喬治亞島（South Georgia），要尋找自己在2019年幸運拍下的白化「金色」國王企鵝，卻沒想到另一個幸運卻找上了他。亞當斯在11月抵達聖安德魯斯灣時，卻被通知有另一隻不尋常的企鵝被發現了，他抵達現場後，才發現竟然是一隻全黑的國王企鵝，「我知道自己只有短暫的時間可以拍攝這隻鳥，因為牠正朝自己的聚落前進，而你不會想要打擾牠們。」亞當斯保持著一定距離觀望，發現這隻全黑企鵝脖子和腹部的一些斑紋就像金屬綠色，但整體來說還是深黑，推測應是罹患罕見的黑變病（melanism），導致全體毛色變黑，與先前他遇上的白化症企鵝呈現兩極對比。相隔約5年重返舊地卻有完全不同的驚奇遭遇，亞當斯也開心表示，「之前拍到金黃色企鵝已經讓我非常驚喜，這次又遇到黑色企鵝，真的非常幸運。那麼，下次我應該期待會遇上哪種顏色的企鵝呢」。