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▲蓋兒加朵在真人版《白雪公主》的壞皇后造型對比卡通原版，還原度相當高。（圖／摘自Disney YouTube)

▲瑞秋曾格勒飾演的白雪公主，命名由來已經改成和膚色不太有關聯。（圖／摘自Disney YouTube)

▲壞皇后（左）想為難身分重新設定的男主角（中），被公主請求收回成命，而狩獵者（右）確定變成黑人扮演。（圖／摘自Disney YouTube)

▲真人版《白雪公主》看來仍有感情戲的內容。（圖／摘自Disney YouTube)

▲7個小矮人與卡通版中的模樣也頗為相近。（圖／摘自Disney YouTube)

迪士尼明年3月下旬要在全球各地盛大上映的真人版《白雪公主》電影，首支正式預告出爐，瑞秋曾格勒不只有極為接近卡通片原版的造型，也有個人新演唱的插曲片段，甚至眼尖的觀眾還能看到奉命殺死公主、取出心臟卻沒有照辦的狩獵者，確實換成黑人男星扮演。至於號稱要取代白馬王子的新男主角也在預告中亮相，與公主之間似乎有些情愫，但網友最大的意見，還是在瑞秋是否適合扮演「膚白如雪、世界最美」的公主，仍覺得壞皇后蓋兒加朵就算穿著一身黑、表情超陰森，還是更豔麗。迪士尼近年來好幾部經典動畫的真人版，將劇情或是人物設定做了大幅更動，「原著黨」的觀眾難以接受。《白雪公主》就算還未上映，也已引發爭議，由於年紀輕輕的金球獎影后瑞秋曾格勒獲選扮演這位經典的公主，而她本身是拉丁裔、並沒有白皙的膚色，網友抱怨過於「政治正確」。偏偏她也是很敢講話、不怕得罪人，坦言1937年上映的卡通原版，已經是舊時代的產物，不太符合新世代的價值觀，尤其片中的公主只會期盼有白馬王子來談戀愛，王子卻又像個「病態跟蹤狂」，讓她認為這個愛情故事讓人不太舒服，使得卡通的粉絲對她反感更深。瑞秋後來有解釋，這部真人版已將公主的命名來源，改成不是和膚色有關，而是她尚是小嬰孩時就撐過暴風雪的襲擊，國王與王后為了紀念她的韌性，才將她取名為「白雪」。至於真人版白雪公主固然不再「戀愛腦」，想的是把整個王國從壞皇后的暴政中拯救出來、自己接班已逝的國王，成為名符其實的女王，但不代表公主就不會有感情發展。其實從預告看起來，雖然迪士尼這一次沒有傳統的王子角色出現，還是會有另一位身分全新設定的男主角和公主似有感情互動，公主還曾經在壞皇后想為難他時為他請命，因而網友留言道：「八成又會改成這一次，是公主救了王子。」但根據之前的訪談內容中顯示，這個新男主角的身分是個遊俠，至於有沒有可能是其他國家的王子，就要等片子上映後才知道。另一個改了膚色的則是狩獵者，好在原卡通中狩獵者的戲分就不多，變成黑人扮演亦不太惹反感。瑞秋曾格勒的強項在於歌喉不俗，至少比美貌和演壞皇后的蓋兒加朵雖有落差，但在歌聲上面要壓下蓋兒應是輕而易舉，所以預告片中也有一大段為她全新打造的歌曲片段，感覺頗有氣勢。預告中也已呈現瑞秋版本的公主，從小就記得父親統治的是一個公平的國家，直到壞皇后讓一切都改變，甚至還有被壞皇后抱怨：「我都不記得妳這麼多意見。」的片段，所以她飾演的公主絕不會是個順從的受氣包，會比卡通中更有身為國家未來領導人的自覺。《白雪公主》另一焦點：7個小矮人，全由特效打造，造型與卡通裡相差不多，也沒有變成其他的奇幻生物，他們採礦的場面也比卡通版豪華，看得出迪士尼還是有資源將真人版《白雪公主》拍得氣派、華麗，但各種改編能否令喜愛卡通原版的粉絲接受，就真的只能等上映後的反應了。