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澳洲國會週四正式通過一項號稱「全球最嚴」的社群媒體限制法案，這條法案週三在眾議院以壓倒性贊成票數過關，今（28）再度於參議院通過確定立法，預計將於一年後正式實施，屆時澳洲將禁止16歲以下的兒童和青少年使用社交媒體平台，違規的科技公司最高將面臨4950萬澳元的罰款。這條法案要求禁止16歲以下兒童及青少年使用社交媒體平台，包含Facebook、Instagram、TikTok及X等主流社群平台，澳洲國會21日提出這項法案，週三眾議院進投票，最終以102票對13票成功通過，週四則在參議院也順利經辯論後完成投票，以34票贊成、19票反對，正式確認立法，法案預計將於2025年正式生效。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在多次公開場合強調，過度使用社交媒體對青少年的身心健康構成威脅，包括引發身體焦慮、性別歧視及暴露於厭女內容。他表示，這項禁令是為了保護兒童，責任應由科技公司而非家長承擔。根據法案內容，政府將在法例生效前測試包括生物辨識和身份驗證在內的年齡確認系統，以便有效執行規範。目前主流社交媒體如臉書（Facebook）、Instagram、TikTok及X（原Twitter）等，通常設有13歲的最低使用年齡規定，但驗證機制普遍依賴用戶自律，缺乏實質監控能力。根據新法，這些平台必須採取更嚴格的措施阻止未滿16歲用戶註冊。此法案獲得澳洲大部分民眾支持。YouGov於11月26日公布的調查顯示，77%的澳洲人贊成該禁令，較8月的61%顯著上升。然而，包括澳洲人權委員會在內的團體擔憂，禁令可能會限制兒童的自我表達權利，並促使青少年轉向暗網等難以監控的渠道。此外，數位產業協會建議政府應優先創造適合青少年的網絡環境，並加強教育，而非單純禁止。科技公司則對此法案態度不一，字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok表示法案仍需進一步協商，而X的擁有者馬斯克（Elon Musk）則批評禁令是對上網自由的變相控制，甚至嘲諷其為「政治作秀」。此外，Google和Meta（臉書與Instagram的母公司）亦建議應延後至年齡驗證試驗完成後再執行。法案雖獲通過，但執行面臨重大挑戰，包括如何有效驗證用戶年齡以及對禁令範圍內的社交平台進行明確界定。根據規劃，澳洲政府將於明年5月進行參議院部分改選前試行驗證系統，並於6月底檢視成果。