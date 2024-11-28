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▲Minji表示對房時爀非常失望，也暗示未來有機會再和閔熙珍合作。（圖／SBS 뉴스 YouTube）

南韓人氣女團NewJeans今（28）日稍早召開緊急記者會，宣布與HYBE旗下經紀公司ADOR的專屬合約將在29日凌晨12點整解除，而針對韓媒提問的未來動向，成員Minji表示希望再與前代表兼製作人閔熙珍合作，更撂下狠話，指出對HYBE的房時爀無話可說，更直言：「HYBE的道德敗壞已達到極點。」Minji稍早在記者會中提到：「由於ADOR和HYBE的違約，破壞了我們之間的信任。」透露出HYBE管理層的極大失望，對這段合作的結束表達了堅定的立場，而當韓媒提問對於HYBE老闆房時爀的想法時，Minji認為公司已經道德敗壞，坦言：「對那位沒有任何話要說。」後續韓媒持續追問：「如果HYBE現在有意願繼續跟NewJeans協商，NewJeans成員們還會願意嗎？」對此Minji認為HYBE如果只是給外界做樣子，那似乎沒有必要：「我們已經傳達很多次我們的想法了，如果等到現在才願意跟我們談，會讓我們覺得好像只是要做給人看，之前的聲明也都流於形式，從來沒有要展現真誠。」更喊話未來希望能和閔熙珍再續前緣。事實上，NewJeans的製作人閔熙珍已經在11月20日辭去ADOR的董事職務，並終止與HYBE的股東間合約，更強硬表示會對HYBE採取法律行動，更直言：「HYBE在2024年的惡行是K-pop歷史上前所未有的事件。」如今就連NewJeans都選擇離開，爭議恐怕還會持續延燒。