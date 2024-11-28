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國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費1455萬元，高雄地檢署偵查終結，將黃紹庭夫妻和12名助理起訴，黃紹庭以150萬元交保，限制住居8個月，並接受電子監控。高雄地檢署襄閱主任檢察官林志佑表示，涉犯貪汙治罪條例，及使公務員登載不實等罪嫌，於27日偵查終結依法提起公訴。黃紹庭歷任高雄市議會第2、3、4屆議員，涉嫌自民國103年12月25日起，以李姓配偶等6人為人頭助理，向市議會申報助理補助費，並以低薪高報等方式詐領補助，粗估人頭助理共詐領1309萬5000多元、低薪高報詐領145萬5000多元，總計詐領約1455萬元。檢方指出，黃紹庭2014年當選高市議員後，利用妻子與12位助理的名義，以人頭請領助理費，待市議會撥款後，再交代黃統籌使用，甚至按月匯款3、4萬元到老婆名下的高雄銀行帳戶，支付私人或服務處的電話費、台電電費、自來水水費等款項。調查發現，黃妻與孩子長年在美國生活，根本並不在議會擔任助理工作，而他卻還指示周姓副主任提領相關款項，企圖製造金流斷點。檢方表示，惟其犯後坦承全部犯行，並配合指證共犯，確實有利於釐清部分案情，且主動繳回犯罪所得 即1427萬餘元，與其妻所繳回犯罪所得合計為1455 萬餘元有助於減少浪費司法資源，倘於審理時仍坦承犯行，建請法院念及其已坦然認錯、配合司法偵辦、並盡力彌補犯罪損害等情，予以從輕量刑。