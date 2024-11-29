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美國股市於28日（週四）感恩節當天休市，並於11月29日（週五）黑色星期五提前收市。根據美國證券業與金融市場協會（SIFMA）的安排，納斯達克證券交易所（Nasdaq）與紐約證券交易所（NYSE）將於感恩節當日關閉，並於次日僅營業半天，於美東時間下午1點結束交易。美國債券市場亦同步調整，感恩節當天關閉，並於11月29日（週五）提前至美東時間下午2點結束營業。在感恩節與黑色星期五短暫調整後，華爾街將恢復正常交易，直至年底假期。下一次的市場休市安排將於12月25日（週三）聖誕節進行，交易所也預計於12月24日（平安夜）提前收市。在感恩節假期前夕，市場出現獲利回吐壓力，美股於11月27日（週三）全線下跌。標普500指數下跌0.4%，道瓊工業指數下跌0.3%，而科技股為主的納斯達克綜合指數則下挫0.6%。