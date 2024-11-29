中華隊冠軍戰交手韓國！繼成棒中華隊在世界12強棒球賽奪下冠軍後，U12亞洲少棒錦標賽中，中華隊在複賽先以16：0提前扣倒中國，再以1：0驚險擊敗強敵日本，成功奪下冠軍戰門票。今（29）日的冠軍戰，將交手韓國隊，力求隊史的第8面金牌。以下《NOWnews》就為各位讀者整理本次賽事時間，以及轉播相關資訊。
尋求隊史第8面金牌 完成跨疫情連霸
U12亞洲少棒錦標賽，由亞洲棒球總會所主辦，參加的選手限於10歲至12歲，從2000年開始舉行第一屆的賽事，每兩年舉辦一屆。2020年賽事，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情，延至今年才再度舉辦，賽事地點在日本四國的松山。
U12少棒中華隊在過去10屆賽事中，總共拿下7金、1銀、2銅，高居獎牌榜上第1名，而對手韓國則拿下1金2銀、4銅，略遜於日本位居第3名。本次中華隊闖入冠軍賽，將尋求隊史的第8面金牌，同時也是跨越疫情後的衛冕。
本屆賽會的複賽，中華隊首戰面對中國，展現實力差距，提前在4局就符合「扣倒」規則，以16：0取得勝利；次戰交手日本則陷入苦戰，但靠著周震泉6局飆出10次三振的好投，封鎖日本打線，最終在突破僵局次得分，以1：０險勝日本，同時前進冠軍戰。
⚾️ U12亞洲少棒錦標賽冠軍戰時間：
11月29日
13:00 中華隊 vs. 韓國隊
⚾️ U12亞洲少棒錦標賽冠軍戰轉播資訊：
U12亞洲少棒冠軍戰電視轉播：東森洋片台、小公視、愛爾達體育台
U12亞洲少棒冠軍戰免費網路轉播：公視+、全日本軟式野球聯盟（Youtube）
U12亞洲少棒冠軍戰付費網路轉播：Hami Video、ELTA電視等
⚾️ U12亞洲少棒錦標賽賽事資訊：
比賽日期：2024年11月23日～11月29日
比賽地點：日本愛媛縣松山市
比賽分組：
A組：日本、中國、菲律賓、印度
B組：中華隊、韓國、香港、泰國
晉級複賽隊伍：中華隊、中國、日本、韓國
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U12亞洲少棒錦標賽，由亞洲棒球總會所主辦，參加的選手限於10歲至12歲，從2000年開始舉行第一屆的賽事，每兩年舉辦一屆。2020年賽事，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情，延至今年才再度舉辦，賽事地點在日本四國的松山。
U12少棒中華隊在過去10屆賽事中，總共拿下7金、1銀、2銅，高居獎牌榜上第1名，而對手韓國則拿下1金2銀、4銅，略遜於日本位居第3名。本次中華隊闖入冠軍賽，將尋求隊史的第8面金牌，同時也是跨越疫情後的衛冕。
本屆賽會的複賽，中華隊首戰面對中國，展現實力差距，提前在4局就符合「扣倒」規則，以16：0取得勝利；次戰交手日本則陷入苦戰，但靠著周震泉6局飆出10次三振的好投，封鎖日本打線，最終在突破僵局次得分，以1：０險勝日本，同時前進冠軍戰。
⚾️ U12亞洲少棒錦標賽冠軍戰時間：
11月29日
13:00 中華隊 vs. 韓國隊
⚾️ U12亞洲少棒錦標賽冠軍戰轉播資訊：
U12亞洲少棒冠軍戰電視轉播：東森洋片台、小公視、愛爾達體育台
U12亞洲少棒冠軍戰免費網路轉播：公視+、全日本軟式野球聯盟（Youtube）
U12亞洲少棒冠軍戰付費網路轉播：Hami Video、ELTA電視等
⚾️ U12亞洲少棒錦標賽賽事資訊：
比賽日期：2024年11月23日～11月29日
比賽地點：日本愛媛縣松山市
比賽分組：
A組：日本、中國、菲律賓、印度
B組：中華隊、韓國、香港、泰國
晉級複賽隊伍：中華隊、中國、日本、韓國