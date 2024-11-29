我是廣告 請繼續往下閱讀

▲U12亞洲少棒錦標賽複賽首戰，中華隊以16：0提前在4局灌倒中國。（圖／翻攝自一球圓一夢 華南金控盃棒球錦標賽 臉書）

▲本次U12中華隊闖入亞洲少棒冠軍賽，將尋求隊史的第8面金牌，同時也是跨越疫情後的衛冕。（圖／翻攝自一球圓一夢 華南金控盃棒球錦標賽 臉書）

中華隊冠軍戰交手韓國！繼成棒中華隊在世界12強棒球賽奪下冠軍後，U12亞洲少棒錦標賽中，中華隊在複賽先以16：0提前扣倒中國，再以1：0驚險擊敗強敵日本，成功奪下冠軍戰門票。2020年賽事，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情，延至今年才再度舉辦，賽事地點在日本四國的松山。U12少棒中華隊在過去10屆賽事中，總共拿下7金、1銀、2銅，高居獎牌榜上第1名，而對手韓國則拿下1金2銀、4銅，略遜於日本位居第3名。本屆賽會的複賽，中華隊首戰面對中國，展現實力差距，提前在4局就符合「扣倒」規則，以16：0取得勝利；11月29日13:00 中華隊 vs. 韓國隊東森洋片台、小公視、愛爾達體育台比賽日期：2024年11月23日～11月29日比賽地點：日本愛媛縣松山市比賽分組：A組：日本、中國、菲律賓、印度B組：中華隊、韓國、香港、泰國晉級複賽隊伍：中華隊、中國、日本、韓國