中華隊冠軍戰交手韓國！繼成棒中華隊在世界12強棒球賽奪下冠軍後，U12亞洲少棒錦標賽中，中華隊在複賽先以16：0提前扣倒中國，再以1：0驚險擊敗強敵日本，成功奪下冠軍戰門票。今（29）日的冠軍戰，將交手韓國隊，力求隊史的第8面金牌。以下《NOWnews》就為各位讀者整理本次賽事時間，以及轉播相關資訊。

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尋求隊史第8面金牌　完成跨疫情連霸

U12亞洲少棒錦標賽，由亞洲棒球總會所主辦，參加的選手限於10歲至12歲，從2000年開始舉行第一屆的賽事，每兩年舉辦一屆。2020年賽事，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情，延至今年才再度舉辦，賽事地點在日本四國的松山。

U12少棒中華隊在過去10屆賽事中，總共拿下7金、1銀、2銅，高居獎牌榜上第1名，而對手韓國則拿下1金2銀、4銅，略遜於日本位居第3名。本次中華隊闖入冠軍賽，將尋求隊史的第8面金牌，同時也是跨越疫情後的衛冕。

本屆賽會的複賽，中華隊首戰面對中國，展現實力差距，提前在4局就符合「扣倒」規則，以16：0取得勝利；次戰交手日本則陷入苦戰，但靠著周震泉6局飆出10次三振的好投，封鎖日本打線，最終在突破僵局次得分，以1：０險勝日本，同時前進冠軍戰。

▲U12亞洲少棒錦標賽複賽，中華隊以16：0提前在4局灌倒中國，拿下複賽首勝。（圖／翻攝自一球圓一夢 華南金控盃棒球錦標賽 臉書）
▲U12亞洲少棒錦標賽複賽首戰，中華隊以16：0提前在4局灌倒中國。（圖／翻攝自一球圓一夢 華南金控盃棒球錦標賽 臉書）

⚾️ U12亞洲少棒錦標賽冠軍戰時間：

11月29日　

13:00　中華隊  vs.  韓國隊


⚾️ U12亞洲少棒錦標賽冠軍戰轉播資訊：

U12亞洲少棒冠軍戰電視轉播：東森洋片台、小公視、愛爾達體育台

U12亞洲少棒冠軍戰免費網路轉播：公視+全日本軟式野球聯盟（Youtube）

U12亞洲少棒冠軍戰付費網路轉播：Hami VideoELTA電視


⚾️ U12亞洲少棒錦標賽賽事資訊：

比賽日期：2024年11月23日～11月29日

比賽地點：日本愛媛縣松山市

比賽分組：

A組：日本、中國、菲律賓、印度

B組：中華隊、韓國、香港、泰國

晉級複賽隊伍：中華隊、中國、日本、韓國


▲本次U12中華隊闖入亞洲少棒冠軍賽，將尋求隊史的第8面金牌，同時也是跨越疫情後的衛冕。（圖／翻攝自一球圓一夢 華南金控盃棒球錦標賽 臉書）
▲本次U12中華隊闖入亞洲少棒冠軍賽，將尋求隊史的第8面金牌，同時也是跨越疫情後的衛冕。（圖／翻攝自一球圓一夢 華南金控盃棒球錦標賽 臉書）

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