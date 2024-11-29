我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蒲亭28日在哈薩克，與前蘇聯國家安全聯盟領導人舉行峰會，提到近期俄國盧布貶值波動一事。（圖／美聯社／達志影像）

俄羅斯盧布本週呈現劇烈貶值與波動，週三兌美元匯率更一度跌至114，觸及2022年3月（俄烏戰爭開始後不久）以來的最低水準，俄羅斯央行不得不出手干預。對此俄國總統蒲亭（ Vladimir Putin）則回應稱，沒有必要過度恐慌。根據財經外媒《CNBC》報導，盧布兌美元週三一度跌至115大關附近，迫使俄羅斯央行出手干預，宣布將停止購買外滙以穩定金融市場，之後盧布兌美元便於週四反彈。俄羅斯總統蒲亭週四對此發表評論稱，盧布大幅波動，有時是受到預算支付和季節性變化影響，當局已掌握狀況，無需過度恐慌。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也聲稱，這不會對一般的俄羅斯公民造成打擊，因為他們領的工資就是盧布。報導指出，盧布這波暴跌，部分原因是美國上週宣布對俄羅斯天然氣工業銀行實施一系列新制裁，加上俄羅斯國內經濟不佳導致通膨飆升，儘管央行已經將利率提高，但未能抑制物價繼續上漲，10月份通膨率高達8.5%，而黃油、馬鈴薯等基本食品的價格也飆升了20%。報導並提到，俄國政府將高昂的生活成本歸咎於「不友善」國家對其實施制裁，而忽略俄烏衝突造成的勞動力和供應短缺，進而推高工資及生產成本的事實。儘管俄國在國防開支大幅增加、國內武器生產增加的情況下，已使國內價格壓力不斷上升，但蒲亭始終否認有用民生來換取軍事發展。俄羅斯經濟發展部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）也加入淡化影響的行列，強調盧布匯率的走勢，並非是由「基本面因素」決定，因為盧布看似走弱的同時，俄國的貿易狀況仍平衡、強勁：「目前貨幣市場上存在過度的情緒成分。經驗表明，經過一段時間的波動加劇後，匯率總是會趨於穩定。」