真的冷到不行！今（29）日受到大陸冷氣團以及輻射冷卻影響，清晨平地最低溫出現在新北市石碇區7.8℃，氣象署也針對北北基桃等8縣市發布低溫特報，不過好消息是，全台急凍僅1天，明天白天開始就會逐漸回暖，預計下週五東北季風才會再增強，北部、東部將又變天轉涼。
中央氣象署表示，今天受到大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，全台各地早晚偏冷，苗栗以北及宜蘭低溫大約11度至13度，空曠地區有10度以下氣溫發生的機率，其他地區大約是13度至16度，早起要外出上班的民眾要做好防寒準備。
8縣市清晨低溫特報！白天氣溫舒適、早晚溫差大要留意
氣象署清晨也針對8縣市發布低溫特報，包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意！
今天白天的天氣，氣象署表示，白天各地大多都是晴天到多雲，僅花東地區偶有零星降雨，太陽照射下溫度回升，苗栗以北及宜蘭、花蓮地區高溫約19度至20度，其他地區約22度至24度，感覺上較為舒適，中南部要留意日夜溫差大，保暖衣物要隨身攜帶。
至於民眾也關心這波冷氣團會影響到何時，氣象署表示，從明（29）日白天開始，冷氣團就會開始減弱，高溫上看27度，直到下週五東北季風才會再增強，屆時北部以及東部都會變天轉涼，而下波冷氣團何時來，還要再觀察。
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8縣市清晨低溫特報！白天氣溫舒適、早晚溫差大要留意
氣象署清晨也針對8縣市發布低溫特報，包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意！
今天白天的天氣，氣象署表示，白天各地大多都是晴天到多雲，僅花東地區偶有零星降雨，太陽照射下溫度回升，苗栗以北及宜蘭、花蓮地區高溫約19度至20度，其他地區約22度至24度，感覺上較為舒適，中南部要留意日夜溫差大，保暖衣物要隨身攜帶。
至於民眾也關心這波冷氣團會影響到何時，氣象署表示，從明（29）日白天開始，冷氣團就會開始減弱，高溫上看27度，直到下週五東北季風才會再增強，屆時北部以及東部都會變天轉涼，而下波冷氣團何時來，還要再觀察。