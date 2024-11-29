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▲今（29）日受到大陸冷氣團以及輻射冷卻影響，清晨平地最低溫出現在新北市石碇區7.8℃。（示意圖／記者葉政勳攝）

▲氣象署清晨針對苗栗以北、宜蘭等8縣市發布低溫特報。（圖/中央氣象署）

真的冷到不行！今（29）日受到大陸冷氣團以及輻射冷卻影響，清晨平地最低溫出現在新北市石碇區7.8℃，氣象署也針對北北基桃等8縣市發布低溫特報，中央氣象署表示，今天白天的天氣，氣象署表示，白天各地大多都是晴天到多雲，僅花東地區偶有零星降雨，，中南部要留意日夜溫差大，保暖衣物要隨身攜帶。至於民眾也關心這波冷氣團會影響到何時，氣象署表示，，而下波冷氣團何時來，還要再觀察。