我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 儘管中國官方不承認董軍（圖）被調查一事，但現在與他關係親近的苗華也出了事，讓外界普遍認為狀況不單純。（圖／美聯社／達志影像）

近日英國媒體《金融時報》踢爆，現任中國國防部長董軍因捲入貪腐醜聞，正在接受調查。對此，中國外交部批評是外媒「捕風捉影」，中國國防部28日也指控外媒報導純屬捏造，居心叵測。有分析指出，中國官方的回應，與之前外交部長秦剛被解職時如出一轍，同樣是歷經風波多日、當局卻遲遲沒有給出明確解釋，用意可能在於控制輿論風向。而就在董軍的事情爆出來後不久，同屬海軍的中央軍事委員會委員苗華也遭到停職調查。綜合《自由亞洲電台》、《美國之音》等外媒報導，中國國防部新聞發言人吳謙大校，28日在例行記者會上宣布，苗華涉嫌嚴重違紀，經黨中央研究決定停職檢查，但沒有透露更多細節。而他也是中國軍方打擊貪腐行動中，最新落馬的高級官員。公開資料顯示，69歲的苗華祖籍江蘇，出生於福建福州，1969年入伍，曾長期在南京軍區陸軍第31集團軍從事政治工作。2005年出任南京軍區陸軍第12集團軍政委。2010年，跨軍區調往蘭州軍區，歷任政治部主任、副政委兼紀委書記。2014年又跨兵種調任海軍政治委員，不到3年升任中央軍委政治工作部主任，同年出任中央軍委委員，並於前年連任中央軍委委員。報導指出，身為中央軍委會政治工作部主任的苗華，手握大權，與曾在福建工作17年的習近平有著深厚淵源，被廣泛認為是習近平派系閩江新軍的一員，是習的親信之一。中共二十大時，他也曾被外界點名可能晉升軍委副主席。報導並引述海外華人輿論圈早在11月中旬便流傳苗華被帶走調查的消息。當時旅居美國的中國經濟學者、獨立專欄作家蔡慎坤透露，這意味著又一位掌管宣傳和人事大權的「習家軍」被清洗出局。有分析認為，苗華和董軍都是海軍將領，如果傳聞屬實，表明中國軍方高層權力出現重大變化，針對董軍的調查，是習近平推動解放軍反貪運動的一部分，而苗華被查也必然會牽涉到董軍：「董軍是苗華提拔，也是他向習近平推薦的人，當時推薦他時就有很大的爭議，因為他是海軍機關幹部，他沒有在第一線幹過的實權。」恐怕還有其他被苗華提拔的親信落馬。目前，外界普遍關注這次事件，是否會引發中國軍方內部更廣泛的震盪，以及習近平未來是否會調整選人、用人策略。