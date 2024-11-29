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▲中華隊隊長陳傑憲過去也曾經參加日本職棒選秀，不過沒上，但他也表示這是預料內的事情。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲前棒球國手、藝人曹佑寧曾經在8年前鼓勵陳傑憲打職棒，表示職棒打完說不定未來還有更好的路可以走，一番話讓陳傑憲轉念。（圖／NOWnews資料照）

台灣日前拿下2024世界棒球12強賽冠軍，全台球迷興奮到模糊！然而率領中華隊的最強「台灣隊長」陳傑憲，因為擁有俊俏的外貌，加上高超球技，在這次賽程結束後大爆紅，IG人數翻漲超過4倍之多。而近日他在3年前接受採訪的片段也被翻出來，陳傑憲3年前接受「¡Ánimo!運動吧」頻道專訪，在最近陳傑憲爆紅之後，片段又被挖出來在社群平台討論，影片中陳傑憲表示自己，但陳傑憲也說：「是我預期內的事情，不是名校，被看見的機會本來就比較小。」後來陳傑憲就先回台灣，原本想要去念文化大學，但在與台電練球的過程中，時任總教練就告訴他：「不然我們這邊一個月給你多少，你要不要來我們這邊，不要讀大學」，陳傑憲心想這樣也可以幫助家裡分擔經濟壓力，於是就答應這個條件。至於加入台灣職棒的契機，陳傑憲也說：「當時在代表台灣拿下21U世界冠軍後，陳傑憲回憶，最終讓他選擇打職棒的原因，很剛好當時陳傑憲心中也有一些想法，加上二哥的狀況，搖身一變陳傑憲現在已經被封為「最強台灣隊長」，球迷們應該都很慶幸陳傑憲當時的決定，才有如今在場上這麼精彩的表現。隨著陳傑憲率領中華隊拿下12強賽冠軍，超商除了推出大量優惠活動之外，也推出許多中華隊周邊商品，📍預購通路：7-ELEVEN📍預購時間：11月29日上午11點起