台灣日前拿下2024世界棒球12強賽冠軍，全台球迷興奮到模糊！然而率領中華隊的最強「台灣隊長」陳傑憲，因為擁有俊俏的外貌，加上高超球技，在這次賽程結束後大爆紅，IG人數翻漲超過4倍之多。而近日他在3年前接受採訪的片段也被翻出來，就透露自己對職棒本來根本沒憧憬，因為同為棒球選手的男星曹佑寧8年1句話，成為他邁向職棒生涯的關鍵。
陳傑憲日本高中唸完就想回台灣！日職選秀初體驗無果
陳傑憲3年前接受「¡Ánimo!運動吧」頻道專訪，在最近陳傑憲爆紅之後，片段又被挖出來在社群平台討論，影片中陳傑憲表示自己當時候在日本念完高中三年之後，原本想要直接回台灣，在教練鼓勵之下，給自己一個機會去參加日本職棒選秀，結果最後沒中，但陳傑憲也說：「是我預期內的事情，不是名校，被看見的機會本來就比較小。」
後來陳傑憲就先回台灣，原本想要去念文化大學，但在與台電練球的過程中，時任總教練就告訴他：「不然我們這邊一個月給你多少，你要不要來我們這邊，不要讀大學」，陳傑憲心想這樣也可以幫助家裡分擔經濟壓力，於是就答應這個條件。
陳傑憲本不想打職棒！曹佑寧8年前1句話讓他轉念
至於加入台灣職棒的契機，陳傑憲也說：「當時在代表台灣拿下21U世界冠軍後，爸爸就很積極打電話問我要不要去參加職棒選秀，但我一開始對職棒沒有憧憬，因為當時的時空背景，職棒環境還沒有現在那麼好。」
陳傑憲回憶，最終讓他選擇打職棒的原因，是2016年二哥出了一些狀況，當時曾為棒球選手的男星曹佑寧對他說：「傑憲，如果我是你的話，我不會留在台電，我會想要出去闖一闖，職棒打完之後，說不定你未來還有更好的路可以走。」很剛好當時陳傑憲心中也有一些想法，加上二哥的狀況，這番話讓陳傑憲下定決心去參加選秀，最終加入統一獅至今。搖身一變陳傑憲現在已經被封為「最強台灣隊長」，球迷們應該都很慶幸陳傑憲當時的決定，才有如今在場上這麼精彩的表現。
陳傑憲爆紅周邊商品超夯！5款商品、價格、預購時間一次看
隨著陳傑憲率領中華隊拿下12強賽冠軍，超商除了推出大量優惠活動之外，也推出許多中華隊周邊商品，其中像是7-11就串聯統一7-ELEVEN獅推出「世界冠軍MVP陳傑憲周邊商品5款」，今（29）日上午11時就開始預購，喜歡陳傑憲的球迷朋友可千萬不要錯過啦！
🟡「台灣隊長」陳傑憲周邊商品資訊
📍預購通路：7-ELEVEN
📍預購時間：11月29日上午11點起
📍預購商品款式：陳傑憲MVP紀念毛巾（399元）、紀念T恤（899元）、紀念帽子（899元）、紀念球（299元）及紀念球衣（2299元）
溫馨提醒：陳傑憲紀念T恤以及紀念球衣預購都有加贈寫真小卡哦！
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳傑憲3年前接受「¡Ánimo!運動吧」頻道專訪，在最近陳傑憲爆紅之後，片段又被挖出來在社群平台討論，影片中陳傑憲表示自己當時候在日本念完高中三年之後，原本想要直接回台灣，在教練鼓勵之下，給自己一個機會去參加日本職棒選秀，結果最後沒中，但陳傑憲也說：「是我預期內的事情，不是名校，被看見的機會本來就比較小。」
後來陳傑憲就先回台灣，原本想要去念文化大學，但在與台電練球的過程中，時任總教練就告訴他：「不然我們這邊一個月給你多少，你要不要來我們這邊，不要讀大學」，陳傑憲心想這樣也可以幫助家裡分擔經濟壓力，於是就答應這個條件。
陳傑憲本不想打職棒！曹佑寧8年前1句話讓他轉念
至於加入台灣職棒的契機，陳傑憲也說：「當時在代表台灣拿下21U世界冠軍後，爸爸就很積極打電話問我要不要去參加職棒選秀，但我一開始對職棒沒有憧憬，因為當時的時空背景，職棒環境還沒有現在那麼好。」
陳傑憲回憶，最終讓他選擇打職棒的原因，是2016年二哥出了一些狀況，當時曾為棒球選手的男星曹佑寧對他說：「傑憲，如果我是你的話，我不會留在台電，我會想要出去闖一闖，職棒打完之後，說不定你未來還有更好的路可以走。」很剛好當時陳傑憲心中也有一些想法，加上二哥的狀況，這番話讓陳傑憲下定決心去參加選秀，最終加入統一獅至今。搖身一變陳傑憲現在已經被封為「最強台灣隊長」，球迷們應該都很慶幸陳傑憲當時的決定，才有如今在場上這麼精彩的表現。
陳傑憲爆紅周邊商品超夯！5款商品、價格、預購時間一次看
隨著陳傑憲率領中華隊拿下12強賽冠軍，超商除了推出大量優惠活動之外，也推出許多中華隊周邊商品，其中像是7-11就串聯統一7-ELEVEN獅推出「世界冠軍MVP陳傑憲周邊商品5款」，今（29）日上午11時就開始預購，喜歡陳傑憲的球迷朋友可千萬不要錯過啦！
🟡「台灣隊長」陳傑憲周邊商品資訊
📍預購通路：7-ELEVEN
📍預購時間：11月29日上午11點起
📍預購商品款式：陳傑憲MVP紀念毛巾（399元）、紀念T恤（899元）、紀念帽子（899元）、紀念球（299元）及紀念球衣（2299元）
溫馨提醒：陳傑憲紀念T恤以及紀念球衣預購都有加贈寫真小卡哦！
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。