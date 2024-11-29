台灣日前拿下2024世界棒球12強賽冠軍，全台球迷興奮到模糊！然而率領中華隊的最強「台灣隊長」陳傑憲，因為擁有俊俏的外貌，加上高超球技，在這次賽程結束後大爆紅，IG人數翻漲超過4倍之多。而近日他在3年前接受採訪的片段也被翻出來，就透露自己對職棒本來根本沒憧憬，因為同為棒球選手的男星曹佑寧8年1句話，成為他邁向職棒生涯的關鍵。

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陳傑憲日本高中唸完就想回台灣！日職選秀初體驗無果

陳傑憲3年前接受「¡Ánimo!運動吧」頻道專訪，在最近陳傑憲爆紅之後，片段又被挖出來在社群平台討論，影片中陳傑憲表示自己當時候在日本念完高中三年之後，原本想要直接回台灣，在教練鼓勵之下，給自己一個機會去參加日本職棒選秀，結果最後沒中，但陳傑憲也說：「是我預期內的事情，不是名校，被看見的機會本來就比較小。」

後來陳傑憲就先回台灣，原本想要去念文化大學，但在與台電練球的過程中，時任總教練就告訴他：「不然我們這邊一個月給你多少，你要不要來我們這邊，不要讀大學」，陳傑憲心想這樣也可以幫助家裡分擔經濟壓力，於是就答應這個條件。

▲中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊隊長陳傑憲過去也曾經參加日本職棒選秀，不過沒上，但他也表示這是預料內的事情。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
陳傑憲本不想打職棒！曹佑寧8年前1句話讓他轉念

至於加入台灣職棒的契機，陳傑憲也說：「當時在代表台灣拿下21U世界冠軍後，爸爸就很積極打電話問我要不要去參加職棒選秀，但我一開始對職棒沒有憧憬，因為當時的時空背景，職棒環境還沒有現在那麼好。」

陳傑憲回憶，最終讓他選擇打職棒的原因，是2016年二哥出了一些狀況，當時曾為棒球選手的男星曹佑寧對他說：「傑憲，如果我是你的話，我不會留在台電，我會想要出去闖一闖，職棒打完之後，說不定你未來還有更好的路可以走。」很剛好當時陳傑憲心中也有一些想法，加上二哥的狀況，這番話讓陳傑憲下定決心去參加選秀，最終加入統一獅至今。搖身一變陳傑憲現在已經被封為「最強台灣隊長」，球迷們應該都很慶幸陳傑憲當時的決定，才有如今在場上這麼精彩的表現。

▲迪卡儂日前舉辦活動，邀前棒球國手、藝人曹佑寧站台。（圖／實習記者張佳雯攝）
▲前棒球國手、藝人曹佑寧曾經在8年前鼓勵陳傑憲打職棒，表示職棒打完說不定未來還有更好的路可以走，一番話讓陳傑憲轉念。（圖／NOWnews資料照）
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