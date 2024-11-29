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現任中國國防部長董軍被外媒踢爆，因捲入貪腐醜聞而接受調查後，中國國防部28日也證實，中央軍事委員會委員、中央軍委會政治工作部主任兼中國海軍上將苗華，因涉嫌嚴重違紀，經黨中央研究決定停職檢查，但沒有透露更多細節。在此之前，旅居美國的中國經濟學者、獨立專欄作家蔡慎坤就已在社群平台上透露，苗華疑似11月9日就被帶走，意味著又一位掌管宣傳和人事大權的「習家軍」被清洗出局。蔡慎坤27日在社群平台X上發文，聲稱自己10日就收到可靠消息，苗華在前一天（9日）被中央軍軍紀委帶走調查，北京紅二代微信群裡都在傳，苗華是「戴著頭套、被多個士兵抓走的」，小區的很多人都看見了。而且10多天過去，遲遲未見官方闢謠，近期官方媒體也不再有苗華公開活動的消息，直到28日中國國防部才證實苗華被停職調查。蔡慎坤分析，中央軍委目前有6人，習近平、張又俠、何衛東、劉振立、苗華和張升民。苗華被抓，此外又有消息指出，東部戰區林向陽和聯合參謀部參謀長被抓，如果屬實，中央軍委只剩下除習近平之外的3個人，其中何衛東是苗華的老搭檔，張又俠和張升民都是陜西幫。蔡慎坤還提到，董軍是海軍出身，他的升遷主要是苗華向習近平保薦力挺，海軍勢力在軍中坐大，也與習近平對台武力威懾、謀劃武統台灣有關。現在軍隊高層除了苗華和董軍，還有海軍新任司令胡中明，海軍原副司令員王厚斌跨軍兵種升任火箭軍司令，也是苗華保薦的將領，二十屆中委、東部戰區司令林向陽，更是苗華在福建的舊部，還有現在的武警部隊司令員王春寧也和苗華是同事；董軍、苗華出事，意味著習近平賞識的「軍中福建幫」遭到重創。