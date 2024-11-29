「大陸冷氣團」今明兩天影響最劇烈，中央氣象署今（29）日上午發布最新「低溫特報」，苗栗以北、宜蘭等8縣市要留意10度以下低溫，明（30）日清晨還會有一波極端低溫出現，明天上午冷氣團才會減弱，週日、下週一（12/1至12/2）慢慢回溫。
⚠️低溫特報
📍影響時間：29日上午
🟡黃色燈號：新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣
氣象署說明，今天清晨，台灣本島平地最低溫出現在新北市石碇區的7.8度，白天太陽升起後稍微回溫，各地要嚴防較大的日夜溫差，北部及東北部10至21度，中部12至24度，南部14至26度，東部14至20度，東南部16至22度。
週六白天開始，大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，但體感不是非常明顯，週日至下週一各地早晚還是偏冷、西半部日夜溫差大，北部及東北部14至23度，中部14至25度，南部16至27度，東部16至24度，東南部17至25度。
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📍影響時間：29日上午
🟡黃色燈號：新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣
氣象署說明，今天清晨，台灣本島平地最低溫出現在新北市石碇區的7.8度，白天太陽升起後稍微回溫，各地要嚴防較大的日夜溫差，北部及東北部10至21度，中部12至24度，南部14至26度，東部14至20度，東南部16至22度。
週六白天開始，大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，但體感不是非常明顯，週日至下週一各地早晚還是偏冷、西半部日夜溫差大，北部及東北部14至23度，中部14至25度，南部16至27度，東部16至24度，東南部17至25度。