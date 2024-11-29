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▲大陸冷氣團影響，氣象署針對苗栗以北、宜蘭共8縣市發布「低溫特報」。（圖／中央氣象署）

▲今天上午太陽升起後會稍微回溫，不過全台各地都要嚴防較大的日夜溫差。（圖／中央氣象署）

「大陸冷氣團」今明兩天影響最劇烈，，明（30）日清晨還會有一波極端低溫出現，明天上午冷氣團才會減弱，週日、下週一（12/1至12/2）慢慢回溫。⚠️29日上午新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣氣象署說明，今天清晨，台灣本島平地最低溫出現在新北市石碇區的7.8度，白天太陽升起後稍微回溫，各地要嚴防較大的日夜溫差，週六白天開始，大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，但體感不是非常明顯，，北部及東北部14至23度，中部14至25度，南部16至27度，東部16至24度，東南部17至25度。