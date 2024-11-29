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棒球12強賽事落幕，中華隊勇奪冠軍，創史上最佳成績，民進黨政策會執行長王義川日前在社群平台Threads上表示，為什麼台灣國家代表隊上場比賽的球衣沒有國家的名字？並喊話「我會和大家一起努力讓台灣國家代表隊上場時，球衣上面有TAIWAN 台灣國家的名！CHINESE TAIPEI不是國家的名。台灣國家的名就是TAIWAN！」對此，前立委郭正亮表示，前運動好手紀政在上次東京奧運搞了個正名運動，國際奧會來函稱若改成「台灣隊」有可能不能參加奧運，把時任行政院長賴清德給嚇壞了。郭正亮28日在節目《亮話天下》表示，紀政在上次東京奧運搞了個正名運動，說要把「中華台北」改成「台灣」，後來國際奧會來函，稱若台灣要用公民投票，將「中華台北」改成「台灣隊」，恐不能參加奧運，當時把時任行政院長的賴清德和體育署都嚇壞了。後來台灣有些運動選手一起出來開記者會，拜託大家讓他們能有參賽權利，郭正亮說，一個運動選手練了4年，就是為了這個機會，而那些滿腦子只有台獨意識形態的人說要改成「台灣隊」，有想過後果嗎？若導致不能參加奧運，對得起所有的奧運選手嗎？郭正亮指出，當年「中華台北」這個名稱的奧會模式，是一個外交的折衝，才讓兩岸都可以參加奧運，「你現在要推翻，有這種外交實力嗎？你控制得住國際奧委會嗎？國際奧委會應會一面倒向中國大陸，你改名看看？」郭正亮透露，當年是誰出來宣布民進黨不支持奧運正名運動的，就是賴清德，因為當時賴清德是行政院長。郭正亮要王義川去查查當年的資料，竟還在立法院瞎掰說要改成「台灣隊」，那就去提案看看，看民進黨敢不敢支持他。