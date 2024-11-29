冷氣團一波接一波南下！氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，今（29）日影響台灣的冷氣團，預估明（30）日早上慢慢減弱，下週末（12/7至12/8）可能還有另一波冷空氣達冷氣團等級，在這之前，桃園以北、宜蘭也會因「鋒面、東北季風」再次出現雨勢。
冷氣團明天減弱 清晨仍有極端低溫
賈新興表示，入秋首波大陸冷氣團預估在明天上午減弱，但清晨配合輻射冷卻影響，北台灣局部地區仍有10度以下的極端低溫，週日至下週一（12/1至12/2）各地會較明顯回溫，但仍是北台灣偏涼、中南部溫差大的情況。
本週末前天氣穩定 下週雨勢再起
賈新興提及，今天至週日各地天氣穩定。下週一、下週二（12/2、12/3），午後花東山區有零星短暫雨，下週三（12/4），東北角至宜花東有零星短暫雨。下週四、下週五（12/5、12/6）有鋒面及東北季風增強影響，桃園以北、宜花有局部短暫雨。
下週六桃園以北山區、宜花持續有局部短暫雨，其中在下週四至下週日，「宜蘭有局部較大雨勢發生的機率」。12/8日至12/9日，午後山區轉為多雲。
下週還有冷氣團 12月氣溫正常偏涼
賈新興提醒，目前最新天氣預報來看，下週在鋒面、東北季風影響過後，冷空氣有機會再下週六日，再次達到「大陸冷氣團」等級，實際氣溫還有待觀察。
不過可以推斷的是，以今年末的大氣環境來看，今日起至12月中旬，氣溫以「正常至偏涼」的機率高，明年1月上旬，則以「正常偏暖」的機率較高。此外，12月10日起至明年１月上旬，宜蘭有持續且降大雨勢發生的訊號，民眾請特別留意。
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賈新興表示，入秋首波大陸冷氣團預估在明天上午減弱，但清晨配合輻射冷卻影響，北台灣局部地區仍有10度以下的極端低溫，週日至下週一（12/1至12/2）各地會較明顯回溫，但仍是北台灣偏涼、中南部溫差大的情況。
本週末前天氣穩定 下週雨勢再起
賈新興提及，今天至週日各地天氣穩定。下週一、下週二（12/2、12/3），午後花東山區有零星短暫雨，下週三（12/4），東北角至宜花東有零星短暫雨。下週四、下週五（12/5、12/6）有鋒面及東北季風增強影響，桃園以北、宜花有局部短暫雨。
下週六桃園以北山區、宜花持續有局部短暫雨，其中在下週四至下週日，「宜蘭有局部較大雨勢發生的機率」。12/8日至12/9日，午後山區轉為多雲。
下週還有冷氣團 12月氣溫正常偏涼
賈新興提醒，目前最新天氣預報來看，下週在鋒面、東北季風影響過後，冷空氣有機會再下週六日，再次達到「大陸冷氣團」等級，實際氣溫還有待觀察。
不過可以推斷的是，以今年末的大氣環境來看，今日起至12月中旬，氣溫以「正常至偏涼」的機率高，明年1月上旬，則以「正常偏暖」的機率較高。此外，12月10日起至明年１月上旬，宜蘭有持續且降大雨勢發生的訊號，民眾請特別留意。