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▲大陸冷氣團預估影響台灣到週六清晨，週六上午開始減弱，但每天清晨的氣溫，仍會因輻射冷卻影響而偏低。（圖／中央氣象署）

▲下週降雨訊號較明顯，氣溫雖有回升，但下週末又會有明顯下降，可能有冷氣團再次影響。（圖／賈新興提供）

▲下週台灣附近水氣增多，北部、東半部雨勢再起，12月中之後，宜蘭要留意較長時間的雨勢。（圖／賈新興提供）

冷氣團一波接一波南下！氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，今（29）日影響台灣的冷氣團，預估明（30）日早上慢慢減弱，賈新興表示，入秋首波大陸冷氣團預估在明天上午減弱，週日至下週一（12/1至12/2）各地會較明顯回溫，但仍是北台灣偏涼、中南部溫差大的情況。賈新興提及，今天至週日各地天氣穩定。下週一、下週二（12/2、12/3），午後花東山區有零星短暫雨，下週三（12/4），東北角至宜花東有零星短暫雨。下週六桃園以北山區、宜花持續有局部短暫雨，。12/8日至12/9日，午後山區轉為多雲。賈新興提醒，目前最新天氣預報來看，下週在鋒面、東北季風影響過後，不過可以推斷的是，以今年末的大氣環境來看，。此外，12月10日起至明年１月上旬，宜蘭有持續且降大雨勢發生的訊號，民眾請特別留意。