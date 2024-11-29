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馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，成員包括曾獲奧運6金的桌球名將馬龍、奧運2金的射擊女將楊倩，他們第一站前往台北市中山女高參訪，不過卻傳出教育部政務次長葉丙成擔心高中心智未成熟，比較敏感，因此這趟行程不與學生做交流。對此，前立委郭正亮認為，這並非在針對大陸人士，而是針對前總統馬英九，「這是因為馬英九辦的，馬龍去高中參訪不能做真正的交流，這背後一定是受到壓力，所以就不准。」郭正亮28日在節目《新聞大白話》表示，「我覺得這個不是針對大陸人士，而是這是因為馬英九辦的，如果不是馬英九辦的，綠營不一定會這樣傾巢而出」，郭正亮憶起過去自己在前總統陳水扁任內時，辦過台北羽球公開賽，當時都沒有人在報導，而此次卻這麼「高規格」來伺候，就是因為是馬英九辦的，有意見的都是綠營的政治人物。針對民進黨立委沈伯洋擔憂，共產黨員來台，所有交流恐都是統戰一部分，不可不慎。郭正亮認為，沈伯洋每次都是針對馬英九在鬥爭，大陸各行各業精英來台實在太多了，怎麼不見他去鬥爭？「這個就是因為馬龍是馬英九邀請的，如果是桌球協會邀請，就不會有新聞、不會上綱變成政治新聞」。至於陸委會回應稱沒有違反國安問題，郭正亮認為，就是本於兩岸要維持交流的原則，「不過他們的限制很多，馬龍去高中參訪不能做真正的交流，這背後一定是受到壓力，所以就不准」。