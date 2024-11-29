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美國總統當選人川普（Donald Trump）即將重返白宮，他的關稅政策是各國最關注的焦點之一，尤其歐洲近年汽車產業受到需求疲軟、競爭性不如廉價中國車等因素影響，面臨寒冬，有外媒報導指出，中東歐國家斯洛伐克可能會是川普關稅大棒下的受害者之一。根據財經外媒《CNBC》報導，斯洛伐克因其蓬勃發展的汽車工業，被稱為「歐洲的底特律」，人均汽車產量比任何其他國家都多。然而，川普揚言要對所有進入美國的商品，徵收10%或20%的關稅，可能會損害斯洛伐克作為汽車生產領導者的聲譽。報導指出，人口只有550萬的斯洛伐克，光是汽車相關產業就雇用了超過25萬人，而美國又占其汽車出口很重要的部分，貿易上過度依賴美國的後果，可能會隨著川普上台而浮現。川普本週已經公開放話，上任後就要對中國、加拿大和墨西哥，分別徵收10%和25%的新關稅，雖然暫時沒有提到歐洲，但歐盟擔心川普將矛頭轉向它們只是時間問題而已。報導提到，斯洛伐克是與瑞典並列的歐洲第3大自小客車出口國，2023年對美國的出口金額估計就有40億歐元，占其對美國出口總額近3/4（74%），使該國面臨川普關稅「迫在眉睫」的威脅。