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網紅「館長」陳之漢自曝以前做過職棒「球版」（地下賭盤）遭球迷炎上；民眾黨立院黨團則爆料綠委莊瑞雄亦曾說自己玩過「球版」。莊瑞雄28日駁斥有此言論，並揚言若講過可以拿刀給他，他會切腹。粉專「不演了新聞台」貼出國會質詢逐字稿紀錄，當時莊瑞雄除了稱自己「多少有在賭」之外，甚至稱立法院長韓國瑜選總統時，「我們也是賭到要死，何況這個是正常的運動彩券！」粉專「不演了新聞台」28日PO出國會質詢逐字稿，內容寫道，莊瑞雄說「我身邊有很多人都在賭博！如果是賭這個運彩也還好，可是你知道都是賭什麼嗎？是賭非法的，就是一般講的球版嘛。這個是地下運彩。如果真的是要玩運彩，我們政府跟委託機關發行就可以玩了，可是為什麼大家不玩？就算不好玩，一年還有600億，那如果好玩呢？為什麼會跟地下運彩那個所謂的球版差那麼多？部長，你知道嗎？這樣代表你都沒有在賭，我多少有在賭，你知道嗎？」莊瑞雄隨後說明賠率，「我們現在的運彩也就是政府委託去發行的是1.5，就是我賭100塊，我只能拿回50塊，我賭1萬，我拿回來的是5000，那地下非法的那些球版，我睹一萬塊，如果我赢了就是赢9000，那賭起來心情更好啊！所以大家都往那裡去睹了，像這種球版用這樣賠率的方式，我們政府就輸給人家了。」莊瑞雄還說，「韓院長在笑了，你看！在他們競選總統的時候，我們也是賭到要死，何況這個是正常的運動彩券！你那個退佣的文化不對，第二個，你那個賠率跟地下運彩差太多，讓人家覺得你都毫無吸引力，到最後讓他們在那邊猖獗，造成一大堆組頭。部長，你簡單回應一下好不好？」粉專「不演了新聞台」忍不住狠酸，「莊瑞雄是玩哪一版啦？」逐字稿曝光後，網友紛紛留言「只有兩種可能：立院偽造文書，或者立委健忘，會是哪一個呢？」、「送禮請送武士刀」、「這是來自一個運用執政黨資源優勢成立的一個職業籃球聯盟的理事長的發言！真是令人不寒而慄！」