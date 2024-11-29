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▲黃曉明在今年9月大方認愛葉珂，但這篇貼文已被悄悄刪除。（圖／黃曉明微博）

▲黃曉明近期狀態看起來特別憔悴，受訪時更突然有感而發分享自己的體悟。（圖／翻攝自微博）

▲妖怪日前發文建議黃曉明別道歉了，趕快把葉珂懷孕的時間軸弄清楚比較重要。（圖／妖怪微博）

▲葉珂宣布全面退網後，目前動向不明。（圖／葉珂微博）

中國男星黃曉明疑似和網紅女友葉珂分手了！昨（28）日就有網友發現，黃曉明9月認愛葉珂的「我們在一起啦」甜蜜貼文被悄悄刪除，黃曉明似乎已經無法負荷這段戀情帶來的風波與批評，狠下心切斷與葉珂的聯繫。日前黃曉明出面宣傳電影《戴假髮的人》時，他受訪更感嘆：「我不知道你有時候，有沒有覺得你自己的人生真的很不堪的時候，特別希望這是一場夢。」痛苦發言似乎就是在表達心中無奈。黃曉明9月時被網友爆料買鑽戒向葉珂求婚，懷疑兩人交往，他在19日透過微博發文，標記葉珂帳號霸氣官宣戀情：「抱歉占用公共資源，大家別猜啦，我們在一起了。」大方宣布二人交往，怎料公開後風波不斷。葉珂先是被爆出靠離婚從前夫那分得大筆家產，還有整形、歧視伍佰的歌曲不入流等等，每發言必遭炎上，讓黃曉明也飽受批評，他甚至為了私事在記者會上鞠躬道歉。後來葉珂也自知形象不保，11月10日發表一篇道歉聲明後全面退網，希望大家給她一點空間。本以為葉珂會這樣默默做黃曉明背後的女人，怎料如今兩人感情疑似破局，當初的認愛貼文已經被黃曉明刪除了。網友紛紛瘋猜這是黃曉明分手的暗示，留言討論：「見怪不怪，根本原因是他們有玩弄戀情的成本」、「利益關係下的戀愛分手了很正常，葉的性格不適合黃」、「黃也算是及時停損了」。也有粉絲發現黃曉明近期瘦了不少，宣傳電影受訪時，看起來有些憔悴，他更對主持人說道：「我不知道你有時候，有沒有覺得你自己的人生真的很不堪的時候，特別希望這是一場夢。」黃曉明表示自己活到這個年紀常有這種感覺：「就是當你有時候面對現實很無奈，很壓抑，又不能說出來，又有很多事情不知道該怎麼辦的時候，特別希望一覺醒來，發現這只是一場夢」，顯然他當時的狀態就已不對勁。而黃曉明先前曾被拍到帶葉珂去做產檢，有不少網友好奇，如果現在兩人分手，葉珂肚子裡的孩子怎麼辦？事實上，中國網紅「妖怪」之前就曾喊話黃曉明，不要太相信葉珂，表示他送給葉珂的愛馬仕包包，已經被葉珂拿去給前夫抵債，葉珂懷孕時間軸也不簡單；妖怪叫黃曉明趕快去釐清，別當了冤大頭「接盤俠」，或許黃曉明的分手就與妖怪的「提示」有關。