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▲今（26）日舉行的日本職棒頒獎典禮上，辰己涼介再度發揮搞怪本領，在台上領獎時上演變裝秀。（圖／翻攝Youtube日本野球機構(NPB)）

在日本職棒年度大獎（NPB Awards 2024）上，東北樂天金鷲外野手辰己涼介因其「三變裝」造型引發熱議。他分別以武士、開膛手傑克和幕府將軍的裝扮登場，之後又以全身「金閃閃」形象現身，受到台、日球迷的關注。然而，這樣的舉動評價兩極，其父浩三先生也對其譁眾取寵的言行感到失望，認為這影響了表彰典禮的莊嚴性。此外，辰己的妻子鈴木セリーナ詩織也因多次具爭議的言行受到關注，被指在YouTube影片中利用辰己的名氣獲取流量。辰己涼介的父親浩三在訪談中表達了對兒子過於出風頭的擔憂，認為兒子的行為雖引起話題，但忽視了其他得獎選手的感受以及典禮的莊重性。他批評辰己此次在表彰式上的「過度裝扮」不合時宜，尤其考慮到該場合應該展現對贊助商和觀眾的尊重。浩三還提到，他擔心兒子受到妻子的過度影響，並強調，儘管辰己目前成績優異，但更希望他能在做人方面有所成長。「大家可能以職業棒球選手的角度看待涼介，但對我來說，他永遠是我的兒子。不論他成績如何，我更在意的是他作為一個人的品格。目前他因為有好的表現，某些行為才被接受，但如果成績下滑，很快就會被拋棄。」浩三先生語重心長地說道，「職業生涯終有一天會結束，而人生更長久。到那時，他身邊還會有願意伸出援手的人嗎？以現在的情況來看，我擔心他將來可能會面臨痛苦的後果。」辰己涼介的妻子鈴木セリーナ詩織是一名YouTuber和前銀座頭牌夜總會女郎，因其高調和爭議行為多次引發關注。例如，她曾在球場錯位於對手球迷區為丈夫加油，甚至大聲發表不當言論，惹怒其他球迷。此外，她還將辰己的表彰典禮舞台幕後花絮發布在YouTube上，疑似為博取點擊率而曝光私人場合。這些行為引發球迷和家人的批評，辰己的父親甚至表示擔憂兒子被妻子「利用」或「操控」。辰己涼介與家人的關係目前相當緊張，尤其是與父母的關係。根據報導，辰己因妻子鈴木セリーナ詩織的影響與父母發生爭執，甚至斷絕來往。他的父親曾公開表示，擔憂兒子被妻子利用或控制，並批評妻子的高調行為。另一方面，辰己則認為父母對他的生活干涉過多，曾直言父母是「毒親」。這些家庭矛盾導致雙方的關係持續惡化，目前尚未修復。