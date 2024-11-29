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美國昨（28）日適逢感恩節假日，因此美國股市休市一天。台北股市今（29）日持續走低，開盤下跌96.62點、來到22202.28點。此外，台股今日收周線。大盤走低之際，中小型股也同步走弱，櫃買指數開盤下跌0.25點、來到252.57點。今日逆勢量大上漲個股：樺晟、興能高、加百裕、信立、長榮；開盤量大弱勢個股：順達、創威、艾笛森、華新、中租-KY。權值股全數走低，權王台積電開盤下跌9元、來到996元，再度失守千元；鴻海開盤下跌2元、來到193.5元；聯發科開盤下跌20元、來到1235元。美國昨日適逢感恩節假日，因此美國股市休市一天。美國股市週三（27日）全數走低，道瓊指數下跌138.25點或0.31%，收44722.06點，那斯達克指數下跌115.1點或0.6%，收19060.48點，標普500指數下跌22.89點或0.38%，收5998.74點，費半指數下跌74.55點或1.51%，收4853.01點。科技五大天王多數收低，Meta下跌0.76%，蘋果下跌0.055%，Alphabet上漲0.065%，微軟下跌1.17%，亞馬遜下跌1.02%。半導體股多數收黑，高通下跌0.34%，應用材料下跌1.09%，德儀下跌0.88%，AMD下跌1.07%，輝達下跌1.15%，美光下跌3.54%。台股ADR普遍走低，台積電ADR下跌1.45%，日月光ADR下跌2.82%，聯電ADR下跌2.34%，中華電信ADR下跌0.12%。美國公布10月通膨數據，10月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上升2.6%，符合預期，比9月時的2.4%升幅略升0.2個百分點；被聯準會視為利率政策主要依據的核心消費者物價指數（PCE）年增為2.8%，雖然符合市場預期，但創下今年四月以來新高紀錄，市場認為降通膨的目標並沒有實質進展。