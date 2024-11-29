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涉職場霸凌的前勞發署北分署長謝宜容被爆出用140多萬就業基金來裝修個人辦公室，前勞動部長許銘春也被爆出不僅挪用就業安定基金356萬元舉辦演唱會，其辦公室居然設有廚房。對此，前立委郭正亮指出，若這些爆料為真，「勞動部政風到底在幹什麼，為什麼從來都不查？」郭正亮28日在節目《新聞大白話》指出，謝宜容僅11職等，裝潢費竟能搞到140萬元，，新科立委12職等，裝修費用只有30萬，「她的部門可以允許做這個事情嗎？」此外，若許銘春個人有廚房是真的，郭正亮說，他還是第一次看到部長有自己的廚房，「勞動部政風到底在幹什麼，這裡面有一窩的問題，為什麼從來都不查？像這種裝潢怎會沒事呢，難道是花自己的錢嗎？不然很難想像一個部長特支費可以拿來裝潢。」郭正亮也說，若許銘春辦演唱會是要表達工作平等法、做政策推廣，大家可以免費來聽，但若叫他買票，他一定提告。「許銘春憑什麼叫人家聽她唱歌，她是誰啊，聽說最後一條歌，還有工作人員上去伴舞。她自己在享受福利，享受用公款來滿足她的表演慾望，這個有沒有涉及貪瀆跟瀆職？」郭正亮認為，若新北檢在這部分沒有弄出一個界線，剛上任的勞動部長洪申翰如果拿不出「一個尺寸」，就白幹了。