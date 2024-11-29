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▲NewJeans忙內Hyein在排隊時還開心地指了天空，看起來相當興奮。（圖／取自뉴스엔·Newsen YouTube）

韓國人氣女團NewJeans昨（28）日晚間宣布，由於所屬經紀公司ADOR未能在2週內修改合約違法內容，因此解約成為成員們唯一的選擇，而先前閔熙珍預估解約可能要付6千億韓元（約新台幣138億元）的違約金，成員也直球回應「沒可能」。不過今（29）日NewJeans全員現身金浦機場，準備前往日本東京參加音樂祭，5人心情似乎沒受到影響，還開心地與粉絲打招呼。綜合韓媒報導，NewJeans今日早上現身金浦國際機場，準備飛往日本東京參加「Countdown Japan 24/25」音樂祭。儘管前一天才開記者會宣布與所屬經紀公司ADOR解約，但5人心情似乎不受影響。從影片中可以看到5位成員穿著打扮低調，有些成員還配戴墨鏡，但是依舊有活力地向粉絲、記者打招呼。NewJeans昨（28）日晚間緊急召開記者會，針對ADOR未能在承諾的2週內調整「專屬合約重大違法事項」，宣布中止與ADOR的合作，並表示將尋求更自由的活動方式，還遺憾的說由於ADOR未能履行保護他們的責任，解約已成為唯一的選擇。ADOR則在NewJeans開完記者會後緊急發布聲明，表示目前與NewJeans的專屬合約仍有法律效力，「ADOR並未違反合約，單方面主張信任破裂並不能構成解約的理由」。ADOR還補充，曾多次要求NewJeans會面，但始終未能實現，「如今仍希望NewJeans可以敞開心胸進行真誠的交流，未來也將繼續全力支持NewJeans」。