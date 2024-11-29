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▲現在不少人家中都會裝上帶有暖氣功能的「冷暖氣機」，不再只有單一冷氣的模式。（圖／記者徐銘穗攝）

▲電暖器是不少人會購買的冬天家電之一，不過其耗電量較高，不少人都改用變頻冷暖氣機，省電又方便。（圖／業者提供）

天氣這麼冷還是一堆人打開冷氣！今天入秋首波大陸冷氣團來襲，清晨最低溫在新北市已經出現有7.8度的低溫，不少民眾厚重的冬衣已經全面出籠，保暖的家電類器具也都準備換新或者從倉庫搬出，，不僅省下許多電費，暖房效果也在冬天比電暖器更佳喔！一名網友在社群平台「Mobile 01」貼文指出「最近有一波冷氣團，想說家裡好像可以買台暖氣之類的，因為有節能補助的關係，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「變頻冷暖氣機安全性高、比較省電，寒流來完全都不怕」！然而許多人在這寒冷低溫10度情況仍會打開冷氣機的原因，，大多數人家中的冷氣應該都只有冷房的效果，而這一般專冷的冷氣機與冷暖氣機，而專門在講空調的YouTube頻道「空調小教室」，擁有七年資歷的冷氣師傅老柯，至於缺點的部分，老柯表示「，也盡量離遠一點不要吹到人」；其次冷暖氣機是吹整個空間，