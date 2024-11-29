天氣這麼冷還是一堆人打開冷氣！今天入秋首波大陸冷氣團來襲，清晨最低溫在新北市已經出現有7.8度的低溫，不少民眾厚重的冬衣已經全面出籠，保暖的家電類器具也都準備換新或者從倉庫搬出，那麼你是否發現有人在冬天時，也會將家中的冷氣機給打開呢？這其實是因為他們當初在購買冷氣時，選擇花錢升級成為「冷暖氣機」，不僅省下許多電費，暖房效果也在冬天比電暖器更佳喔！
一名網友在社群平台「Mobile 01」貼文指出「最近有一波冷氣團，想說家裡好像可以買台暖氣之類的，因為有節能補助的關係，後來又覺得要不要乾脆換一台有暖氣的冷氣，因為家裡的冷氣機也不是變頻的，但同時又想說冷氣還可以用，好像不用換，還是買電暖器好了，大家會怎麼選擇？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「冬天就是要吹冷暖氣機才舒服啦！而且比較省電喔」、「冷暖氣的電費是比電暖器便宜的喔！而且只要貼2000元左右就能升級，一次解決夏天跟冬天，是很聰明的選擇」、「大推變頻冷暖氣機，光是耗電率就完全贏過電暖器了！冬天也能舒服睡一晚」、「變頻冷暖氣機安全性高、比較省電，寒流來完全都不怕」！
一堆人低溫10度仍吹冷氣！加2000元就能升級「有暖氣的冷氣」
然而許多人在這寒冷低溫10度情況仍會打開冷氣機的原因，就是因為他們都升級了自己的冷氣「有暖氣的功能」，也就是所謂的變頻冷暖氣機，大多數人家中的冷氣應該都只有冷房的效果，但從近幾年開始，越來越多人在汰換冷氣時，都會直接換成變頻冷暖氣機，夏天、冬天一台機器兩用超級方便。
以市面上的電暖器來說，大多耗電功率落在1000瓦至1200瓦之間，如果睡覺時都打開8小時，一天電費就至少要45元至50元不等，相較有民眾每天吹冷暖氣機超過8小時，一個月電費僅1000元初頭來看，變頻冷暖氣機CP值更高也更省電費。而這一般專冷的冷氣機與冷暖氣機，通常價差2000至3000元不等，買冷氣時業者也都會詢問是否要升級，民眾如果有需要，真的不妨可以直接入手冷暖氣機，省電又方便。
變頻冷暖氣機被推爆！4大優點、2項缺點一次看懂
而專門在講空調的YouTube頻道「空調小教室」，擁有七年資歷的冷氣師傅老柯，也曾經分享過冷暖氣機的4大優點，包括「冷暖氣機比電暖爐還省電」、「冷暖氣機的安全性比電暖爐還要高」、「冷暖氣機節省空間」以及「冷暖氣機的價格實惠」。
至於缺點的部分，老柯表示「冷暖氣機吹出來的風，直接吹到人的話，感受比電暖器還要不好，一般建議開在23度不要開太熱，也盡量離遠一點不要吹到人」；其次冷暖氣機是吹整個空間，容易忽略室內外的溫差，如果穿的衣物較少，突然走出戶外時，就有可能血管冷熱收縮導致中風，民眾也要特別注意哦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「冬天就是要吹冷暖氣機才舒服啦！而且比較省電喔」、「冷暖氣的電費是比電暖器便宜的喔！而且只要貼2000元左右就能升級，一次解決夏天跟冬天，是很聰明的選擇」、「大推變頻冷暖氣機，光是耗電率就完全贏過電暖器了！冬天也能舒服睡一晚」、「變頻冷暖氣機安全性高、比較省電，寒流來完全都不怕」！
一堆人低溫10度仍吹冷氣！加2000元就能升級「有暖氣的冷氣」
然而許多人在這寒冷低溫10度情況仍會打開冷氣機的原因，就是因為他們都升級了自己的冷氣「有暖氣的功能」，也就是所謂的變頻冷暖氣機，大多數人家中的冷氣應該都只有冷房的效果，但從近幾年開始，越來越多人在汰換冷氣時，都會直接換成變頻冷暖氣機，夏天、冬天一台機器兩用超級方便。
以市面上的電暖器來說，大多耗電功率落在1000瓦至1200瓦之間，如果睡覺時都打開8小時，一天電費就至少要45元至50元不等，相較有民眾每天吹冷暖氣機超過8小時，一個月電費僅1000元初頭來看，變頻冷暖氣機CP值更高也更省電費。而這一般專冷的冷氣機與冷暖氣機，通常價差2000至3000元不等，買冷氣時業者也都會詢問是否要升級，民眾如果有需要，真的不妨可以直接入手冷暖氣機，省電又方便。
變頻冷暖氣機被推爆！4大優點、2項缺點一次看懂
而專門在講空調的YouTube頻道「空調小教室」，擁有七年資歷的冷氣師傅老柯，也曾經分享過冷暖氣機的4大優點，包括「冷暖氣機比電暖爐還省電」、「冷暖氣機的安全性比電暖爐還要高」、「冷暖氣機節省空間」以及「冷暖氣機的價格實惠」。
至於缺點的部分，老柯表示「冷暖氣機吹出來的風，直接吹到人的話，感受比電暖器還要不好，一般建議開在23度不要開太熱，也盡量離遠一點不要吹到人」；其次冷暖氣機是吹整個空間，容易忽略室內外的溫差，如果穿的衣物較少，突然走出戶外時，就有可能血管冷熱收縮導致中風，民眾也要特別注意哦！