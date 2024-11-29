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陳傑憲在2024年世界12強棒球賽打出絕佳表現，繳出打擊率6成36、2轟，此外還拿下MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等4項大獎，最終也幫助中華隊拿下冠軍，陳傑憲經紀公司也證實陳傑憲有受到國外球團注意，日本職棒與美國職棒都有球隊表達興趣，對於挑戰大聯盟，陳傑憲則回應：「考量到年紀，所以沒有這個想法。」陳傑憲12強賽的好表現，吸引日職與MLB球團關注，MLB記者John Morosi也盛讚其表現，並表示如果他願意，絕對可以挑戰大聯盟，「他的運動能力非常出色，如果他願的話，他絕對有能力挑戰大聯盟。」對此陳傑憲則表示：「考量到年紀，所以沒有這個想法。」根據《自由時報》報導，陳傑憲在訪談中也澄清對於挑戰大聯盟的回應，他說：「也許是翻譯的問題，我當下講的是，大聯盟是每個選手的夢想，我現在30歲了、我不敢想，但如果我年輕幾歲的話，這件事情我會敢想。」同時也強調如果國外球團認為我有那個強度可以立足，自己絕對義不容辭，一定去。陳傑憲高中畢業於日本共生高校，畢業後參與日職選秀，但並未受到青睞，因此選擇返台在經歷台電和U21中華隊後，陳傑憲最終選擇投入中職選秀，並被統一獅相中，在12強打出好表現後，也有不少日本球迷驚呼：「陳傑憲這麼強，為什麼的當初沒有球隊選他！」