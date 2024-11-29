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▲▼賈永婕被週刊指人設崩壞，她正命迎擊，一一回應所有指控。（圖／賈永婕IG、NOWnews資料照）

台北101「最美董事長」賈永婕上任近3個月爭議沒停過，從多次接到恐嚇信、雙十國慶煙火成果挨酸、老公贊助公益點燈也被質疑，27日又遭爆料不當開除員工、疫情捐款有目的等，連前董座宋文琪都痛罵她「膚淺與虛榮」、抹黑她的祕書，賈永婕開直播正面迎戰，過程中哽咽到說不出話，淚灑鏡頭前。對此，律師李怡貞猜測賈永婕的眼淚不是委屈，背後隱藏目的，「你要我哭我哭給你看，但你要弄我就繼續試看看」。李怡貞昨（28）日在臉書發文表示，很明顯發現自從賈永婕就任101董座後，一堆亂七八糟的負面新聞層出不窮，無法理解明明對方「總是努力在擇善固執，卻被凹成貪圖近利」，同為女人的她指出，光從賈永婕年過半百，仍對自身狀態存在各種要求，便知道她是自律很高的人，「就別說事業的成就確實有多高，我不認為她會笨到跳坑，越弄她的人真的要小心反作用力越大。」實務經驗豐富、擅長洞悉人性的李怡貞補充說：「真的不要小看漂亮的中年婦女，說實話，我覺得她的眼淚也不是委屈了自己，而是給對方看說『你如果是要我哭，我現在就哭給你看啊，但是如果你要弄我，就繼續試看看』！」貼文引大批網友共鳴，「她的眼淚是在說，不怕死的舊官僚，妳就放馬過來」、「這句話說得真爽！真金不怕火煉」、「紮實的女力代表」、「工作能力強大又自律，真的不是一般人可以做到的，真的不要小看她背後是多努力多認真...賈董活出了一個女人該有的樣子，學習+respect」、「在疫情期間那股力量真的很勇敢，出錢出力很辛苦的」、「弄善良認真的人，真的反作用力很大...」賈永婕20年老友、「公關界女強人」岳啟儒留言：「妳很了永婕耶！她不是強勢作風哪一款，而是用柔軟韌性以柔克剛，而且是非分明，越是阻擋她做對的事，她會更用力！我們就持續支持她的正義！」