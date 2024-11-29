我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部長洪申翰26日上任，內部員工爆料，洪申翰要求勞動部周末加班開會，並對此下封口令；對此，洪申翰回應道，並非要連續六日上班，而是每個單位輪流來報告跟討論1.5小時，報告完就可以先走，也沒有對外下封口令。前立委郭正亮表示，「洪申翰這個叫新官上任三把火，因為菊系許銘春已經掌權很久的部會，裡面到處都是眼線，所以這三把火沒燒起來，自己就被燒死了」。郭正亮28日在節目《新聞大白話》表示，「洪申翰這個叫新官上任三把火，因為菊系許銘春已經掌權很久的部會，裡面到處都是眼線，所以這三把火沒燒起來，自己就被燒死了」，郭正亮認為，洪申翰前兩天該做的動作都有做，比如公布檢舉電話、不接受收禮，承諾會弄職場霸凌的防治機制等，可是躺在他前面最困難的事情就是真相調查，「這就是要得罪人的」。郭正亮指出，進入一個全部都是對手的圈子，沒拉攏幾個人真的很容易被燒死。郭正亮續指，勞動部內有三種類型的案子是一定要調查的，「要先調查勞動部怎麼吃案的過程；再來就是這單位是不是假造很多資料，比如上下班時間，百分之百會得罪秘書處，秘書處是最容易給你搞小動作的單位；接下來就是更嚴重的，涉及貪瀆，挪用資金，勞動部的政風到底在幹嘛？這有一窩的問題」。